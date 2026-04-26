Ordu'da huysuzlanan eşek sahibini yere attı

24 Nisan günü saat 17.30 sıralarında Ordu'nun Akkuş ilçesi Kızılelma Mahallesi Şıhmır Sokak'ta meydana gelen olayda 35 yaşındaki Murat Aydın, sabah saatlerinde bahçeye bıraktığı eşeği akşam saatlerinde eve götürmek istedi.

EŞEK HUYSUZLANDI

Bu sırada eşek huysuzlandı, Aydın düştü. Eşek, sahibini bir süre sürükledi. Çevredekiler eşeği güçlükle yakalarken, Murat Aydın ise olaydan yara almadan kurtuldu.

"ŞAHLANDI, BENİ SIRTINDAN ATTI"

Yaşadıklarını anlatan Murat Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Eşeğimi sabah bahçeye bırakmıştım. Akşam almak için gittiğimde bir anda şahlandı ve beni sırtından attı. Komşularımın yardımıyla yakalayabildik. Neyse ki yaralanmadan kurtuldum. Bu sene kış uzun sürdü, hayvan fazla dışarı çıkamadı. Dinç olduğu için böyle yaptı.