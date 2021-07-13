TUSAŞ'ın yerlileştirme hamlesi, 500 milyon doları Türkiye'de tutacak

Yüzlerce komponentin yerlileştirme çalışmalarının ardından önemli miktarda tutar ülkemizde kalacak.

Türkiye, son dönemde yerli ve milli üretime ağırlık vermiş durumda.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu doğrultuda sürdürdüğü çalışmalarla gelecek yıllarda milyonlarca doların Türkiye'de kalmasını sağlayacak.

500 MİLYON DOLARLIK TEDARİKİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

TUSAŞ, 250 civarında yerli ve milli firmayla sürdürdüğü 600'ün üzerinde hava aracı komponentinin yerlileştirme çalışmalarını tamamlandığında toplam 500 milyon dolarlık yurt dışı tedarikinin önüne geçmiş olacak.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket yüksek teknoloji ürünleri için mühendislik ve teknik konularda Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra üretim süreçlerinden nihai ürünün testlerine kadar tüm aşamalarda yardımcı sanayinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

YERLİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Yapısal bileşenlerin yanı sıra hava platformunun kritik parçalarını kendi mühendisleri tarafından geliştirmeye devam eden TUSAŞ, diğer taraftan ham maddeden ihtiyaç duyulan parçanın üretimine kadar birçok aşamada yerli yardımcı sanayinin gelişimini destekliyor.

Bu kapsamda, alt sistem, ekipman, malzeme alanında çalışmalar yürüten TUSAŞ, GÖKBEY, HÜRJET, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ANKA, AKSUNGUR, T129 ATAK ve T70 Genel Maksat Helikopteri gibi özgün ve milli projelerde, hidrolik sistemlerinden güç sistemlerine, yangın söndürme sistemlerden yakıt tankına, iniş takımlarından iklimlendirme sistemlerine, aydınlatma ünitelerine kadar geniş yelpazede yerlileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

ÇALIŞMALAR YERLİ VE MİLLİ FİRMALARLA YÜRÜTÜLÜYOR