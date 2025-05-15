Uber'in Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'ini devralması onaylandı

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Uber Technologies, Inc. (Uber), TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları Anonim Şirketi'nin (Trendyol GO) hisselerinin yüzde 85'ini almak için süreç başlattı.

Trendyol Grubu, Uber Technologies Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi de anlaşmanın, Türkiye'ye duydukları uzun vadeli bağlılığın bir göstergesi olduğunu aktarmıştı.

REKABET KURULU, DEVRALMA İŞLEMİNİ ONAYLADI

Rekabet Kurumunun internet sitesinden söz konusu devir işlemine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Kurul, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

UBEREATS, TÜRKİYE'DE FAALİYETE BAŞLAYACAK

Anılan işlemle UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren şirketin, Türkiye'de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.

REKABETİ AZALTILMAYACAĞI KARARINA VARILDI

Uber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını dikkate alarak işleme izin verdi.

HİZMET DEVAM EDECEK

Anlaşma kapsamında, Trendyol GO uygulaması müşteri, satıcı ve kuryelere hizmet vermeye devam edecek.

700 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Uber Technologies, Trendyol Grubu'nun Türkiye'deki online yemek ve market teslimat işletmesi Trendyol GO'nun yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolar nakit ve borçsuz olarak satın almak için anlaştı.

TRENDYOL GO HAKKINDA

Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, Türkiye’nin her köşesinden 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.

UBER EATS HAKKINDA

Uber Eats, Uber tarafından çevrimiçi yemek siparişi ve dağıtımı, yemek teslimi, paket teslimi, kuryecilik alanında hizmet vermesi amacıyla 2014 yılında San Francisco'da kurulmuş bir platform olarak faaliyet gösteriyor.