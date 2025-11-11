UBS, yeni altın tahmini yaptı! Yükseliş yakın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun bir sürenin ardından hafta başı itibarıyla yükselişe yeniden başlayan altın fiyatları için Zürih merkezli İsviçre bankası UBS'den yeni tahmin geldi.

Düşüşün "sadece bir ara" olduğunu vurgulayan banka, ons altının fiyatının yükseleceğini tahmin ediyor.

Mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını yapan altın fiyatları, yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

ALTIN 2025'TE YÜZDE 60 KAZANDIRDI

Yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla kazandıran altın fiyatları için Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, yeni beklentisini açıkladı.

"DÜŞÜŞ SADECE BİR ARAYDI"

Son iki haftadaki düşüşün "sadece bir ara" niteliğinde olduğunu vurgulayan USB stratejistleri, ons altın için beklediği rakamı açıkladı.

"ALTIN FİYATLARI DAHA YÜKSELEBİLİR"

UBS strateji ekibi, Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğinde yayımladığı notta, "ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının sona ermesi risk iştahını desteklese bile, altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN DAHA DA YÜKSELECEK

İsviçreli banka, altın fiyatlarının ons başına 4 bin 700 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.