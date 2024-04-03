Üç aylık enflasyonun memur ve emekli maaşlarına yansıması Altı aylık enflasyon farkları memur, memur emeklileri ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında etkili. 2024'ün Ocak, Şubat ve Mart aylarının enflasyon verileri, ilk altı aylık enflasyon farkına katkı yapacak.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını yüzde 3,16 olarak açıklamasıyla memur ve emeklilerin, ocak ve şubat ayı için yüzde 15,05 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

Bu fark, temmuzda zamlanacak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Ve memurlar için Toplu Sözleşme'den gelen yüzde 15'lik fark da üzerine eklenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de sadece 6 aylık enflasyon farkı kadar maaş alacak.

Memurlar ve emekliler yılda iki kez zam alıyor

Bilindiği üzere emekliler ve memurlar, her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta.

Bu doğrultuda üç aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranların üç aylık kısmı belli oldu.

Memur ve emekliler en az yüzde 15,05’lik zammı garantiledi

Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için de yüzde 3,16 enflasyon farkı alan memur ve emekliler, üç aylık yüzde 15,05’lik enflasyon farkını da şimdiden almış oldu.

3 aylık enflasyon farkı bekleniyor

Bundan sonra nisan, mayıs ve haziran ayında açıklanacak aylık enflasyon oranları beklenecek ve nihai maaş zammı, 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

En düşük emekli maaşı

10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.

Şimdiden elde edilmiş maaş farkları

İki aylık enflasyon farkına göre şimdiden elde edilmiş maaşlar:

Memura 4 bin 925,15 TL zam

En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 4 bin 925,15 TL zamla 37 bin 786,15 TL'ye çıktı.

(Toplu Sözleşme'den gelen yüzde 15'lik fark üzerine eklenecek)

Memur emeklisine 2 bin 221,46 TL zam

En düşük memur emekli maaşı 14 bin 741 TL'den 2 bin 221,46 TL zamla 16 bin 962,46 TL'ye çıktı.

İşçi ve esnaf emeklisine 1.507 TL zam

En düşük SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı 10 bin TL'den 1.507 TL zamla 11 bin 507 TL'ye çıktı.

Memurların 2024 Toplu Sözleşme anlaşması:

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Toplu Sözleşme, bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)