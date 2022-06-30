Üç merkez bankası başkanından faiz mesajı

ECB, Fed ve BoE'den yapılan açıklamalarda, faiz oranlarının yeterince artırılmamasının, ilerleyen dönemlerde daha sert önlemler alınmasına yol açabileceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve koronavirüs pandemisi, küresel ekonomideki görünümü değiştirdi.

Dünyanın önde gelen merkez bankası başkanları, oluşan "büyük jeopolitik şokun" ardından, düşük faiz oranlarının ve ılımlı enflasyon döneminin sona erdiği konusunda uyardı.

Enflasyonla mücadele çağrısı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıllık konferansında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonu durdurmak için "hızlı eylem" çağrısında bulundu.

"Daha sert önlemlere neden olur"

Üç yetkili, faiz oranlarının yeterince hızlı bir şekilde yükseltilmemesinin, yüksek enflasyonun yerleşik hale gelmesine yol açabileceğini ve nihayetinde merkez bankalarının fiyat artışını daha ılımlı seviyelere getirmek için daha sert önlemler almasına neden olabileceğini söyledi.

"Bir miktar acı içermesi muhtemel"

Powell, "Sürecin bir miktar acı içermesi muhtemel, ancak en büyük acı, yüksek enflasyonu ele almamak ve kalıcı hale gelmesine izin vermek olur." dedi.

Para politikasının çok farklı bir şekilde düşünülmesi gerektiğini savunan Powell, bu ortamda enflasyonu tahmin etmenin çok daha zorlu bir iş haline geldiğine dikkati çekti.

"Düşük enflasyon ortamına geri döneceğimizi sanmıyorum"

Fed Başkanı, "Enflasyon hakkında ne kadar az şey bildiğimizi şimdi daha iyi anlıyoruz." şeklinde konuştu.

İçinde faaliyet gösterdikleri manzarayı değiştirecek etkiler olduğunu ifade eden ECB Başkanı Lagarde, "O düşük enflasyon ortamına geri döneceğimizi sanmıyorum." dedi.

Lagarde, Ukrayna savaşının yüksek enerji ve gıda fiyatlarına yol açarak Avrupa'yı diğer bölgelerin çoğundan daha sert vurduğunu, bunun da kıtanın ABD ve diğer ülkelerle "aynı durumda olmadığı" anlamına geldiğini ifade etti.

"Ekonomilerin işleyişinde büyük dönüşüm var"

Financial Times'ın aktardığına göre, BoE Başkanı Bailey de ekonomilerin işleyişinde "büyük dönüşüm" olduğunu kaydetti.

Koronavirüsün İngiltere'de "daha düşük istihdam ve daha yüksek ücret artışı" riskine yol açtığını anlatan Bailey, oluşan tablonun "pandeminin bıraktığı yapısal miras" olduğunu dile getirdi.