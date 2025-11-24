Üçüncü çeyrekte çıkan Türkiye Startup Yatırımları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Türkiye Startup Yatırımları” raporu, KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlandı.

Rapora göre 2025 yılının 3. çeyreğinde küresel girişim sermayesi yatırımları 120,7 milyar ABD dolarına ulaşırken, Türkiye'de startup ekosistemi yatırımları bir önceki çeyreğe göre 234,6 milyon ABD doları işlem hacmiyle düşüş gösterse de işlem adedi açısından 121 işlem ile artış sergiledi.

Rapora göre 2025'in 3. çeyreğinde, küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları 7.579 işlemde toplam 120,7 milyar ABD dolarlık işlem hacmi yarattı. Bu, bir önceki çeyrekte gerçekleşen 101,1 milyar ABD doları işlem hacmi ve 7 bin 356 işlem adedine göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Süregelen jeopolitik gerilimler ve değişen ticaret dinamiklerine rağmen, startup ekosisteminde artan likidite; başta yapay zekâ, savunma teknolojileri ve kuantum bilişim dikeyleri olmak üzere ekosisteme yönelik yatırımcı ilgisini yeniden canlandırdı.

EN BÜYÜK İŞLEM

Bu çeyreğin en büyük işlemi, Anthropic'in almış olduğu 13 milyar ABD doları tutarındaki yatırım olurken, onu xAI'ın aldığı 10 milyar ABD dolarlık ve Mistral'ın aldığı 1,5 milyar ABD dolarlık yatırımlar takip etti. Bu büyük işlemler, yapay zekâ ve dönüştürücü teknolojilere olan ilginin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar seçici yaklaşımlarını sürdürerek, ölçeklenebilir iş modellerine ve çift kullanımlı inovasyon ve yenilikçi çözümlere öncelik verdi. 2026'ya yaklaşırken, global piyasalarda gerçekleşen halka arzlardaki artış da startup yatırımcıları için çıkış fırsatlarının yeniden açılmaya başladığına işaret ediyor.

“SERMAYENİN DAYANIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÖLÇEKLENEBİLİR İŞ MODELLERİNE YÖNELMESİ OLASI GÖRÜNÜYOR”

KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

2025 yılının 3. çeyreğinde küresel ölçekte yapay zekâ ve savunma teknolojileri öncülüğünde ve artan likiditeyle yeniden ivme kazanan yatırım ortamı, Türkiye'de ise erken ve tohum aşaması girişimlere odaklanan yatırımcı ilgisini beraberinde getirdi. İşlem adedindeki artış, yerli yatırımcıların ekosisteme olan bağlılığını ve teknoloji tabanlı girişimlere duyulan güveni ortaya koyarken, yabancı yatırımcıların görece yüksek hacimli işlemlerdeki varlığı Türkiye'nin bölgesel bir inovasyon merkezi olma potansiyelini güçlendirici nitelikte.



Yılın son çeyreğine girerken, küresel ölçekte yapay zekâ, robotik ve kuantum bilişim gibi alanlarda süregelen yatırım ivmesinin Türkiye ekosistemine de yansıyacağı öngörülüyor. Ancak jeopolitik belirsizliklerin ve makroekonomik dalgalanmaların yatırımcı davranışlarını şekillendirmeye devam etmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, sermayenin daha seçici şekilde; dayanıklı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modellerine yönelmesi olası görünüyor.

“YATIRIMCILAR ÖLÇEKLENEBİLİR MODELLERİ ÖNCELİKLENDİRİYOR”

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

Küresel girişim sermayesi piyasalarında yeniden bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle yapay zekâ ve savunma teknolojilerinde gerçekleşen büyük yatırım turları, jeopolitik gerilimler ve ticaretteki dalgalanmalara rağmen, risk iştahının kontrollü biçimde geri döndüğüne işaret ediyor. Bununla birlikte hâlâ dikkatli ve seçici bir dönemden geçiyoruz. Yatırımcılar artık yalnızca ölçeklenebilir iş modellerine ve küresel büyüme potansiyeli taşıyan ekiplere yöneliyor. Öte yandan 2026'ya yaklaşırken küresel belirsizlikler ve para politikalarındaki değişimler temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor.

Buna karşılık halka arz piyasalarındaki toparlanma ve artan likidite, fonlar için çıkış ortamının yavaş ama istikrarlı bir şekilde iyileştiğini gösteriyor. Bu tablo fon yöneticileri için stratejik bir döneme işaret ediyor; doğru alanlara sermayeyi yönlendirmek, portföyleri derinleştirmek, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa odaklanmak fonların uzun vadeli başarısında belirleyici olacak.

EN BÜYÜK PAYI ERKEN AŞAMA YATIRIMLARI OLUŞTURDU

Yılın 3. çeyreğinde tohum, erken aşama, geç aşama ve satın alma olmak üzere tüm işlem tiplerinin görüldüğü bir dönemdi. Ancak, erken aşama yatırımlar, 155,5 milyon ABD doları hacim ile toplam işlem hacminin yaklaşık üçte ikisini oluşturdu ve işlem hacminden en büyük payı aldı. Bunu yüzde 25,6'lık pay ile startup satın alımları takip etti. Tohum aşaması yatırımlar toplam işlem hacminin yüzde 8,1'ini oluşturmasına rağmen işlem adedi bazında en yüksek paya sahip oldu.

Bunu, 10 startup satın alımı takip etti. Dikkat çeken bir başka nokta ise en büyük 10 yatırım işleminin 5'inin erken aşama, 3'ünün ise tohum aşaması yatırımlarından oluşmasıydı. Startup satın alımları hariç tutulduğunda, bu 10 işlem toplam yatırım hacminin yaklaşık yüzde 96,4'ünü oluşturdu.

İŞLEM ADEDİNDE YERLİ YATIRIMCI, İŞLEM HACMİNDE İSE YABANCI YATIRIMCI ÖNDE

İşlem adedinde yerli yatırımcılar öne çıkarken, işlem hacmi açısından yabancı yatırımcılar başı çekti. Yerli yatırımcılar 114 işlemle toplam işlem hacminin yüzde 31,1'ini oluştururken, yabancı yatırımcılar yalnızca 7 işlemde yer almalarına rağmen toplam hacmin yüzde 68,9'unu sağladı. Bu kapsamda, ABD merkezli yatırımcıların liderlik ettiği işlemler, toplam yabancı yatırımcı işlem hacminin belirleyici kısmını oluşturarak toplam hacimden yüzde 67'lik pay aldı.

YAPAY ZEKÂ İŞLEM ADEDİNDE, FİNTECH İŞLEM HACMİNDE LİDER OLDU

En fazla işlem adedi, 19 işlem ile yapay zekâ dikeyinde kaydedildi, bunu 16 işlemle SaaS ve 12 işlemle sağlık teknolojileri izledi. Toplam işlem hacmi açısından ise 7 işlemden elde edilen 94,9 milyon ABD dolarlık hacim ile fintech dikeyi açık ara lider olurken, onu 69,9 milyon ABD doları ile oyun dikeyi ve 49,3 milyon ABD doları ile robotik dikeyi takip etti.

3. ÇEYREKTE DİKKAT ÇEKEN ÖNEMLİ YATIRIMLAR

-Küresel piyasalarda hisse senedi, yatırım fonu ve kripto işlemlerini kolaylaştıran öncü Türk fintech platformu Midas, Ağustos 2025'te 80 milyon ABD doları tutarında erken aşama yatırımı aldı. ABD'li QED Investors'ın liderlik ettiği yatırım turuna IFC, HSG, Quantum Light, Spice Expeditions, Spark Capital, Portage Ventures, Bek Ventures, Nigel Morris ve George Rzepecki katıldı. Midas, bu yatırımla teknolojik altyapısını güçlendirmeyi ve ürün portföyünü genişletmeyi amaçlıyor.

-Good Job Games, Temmuz 2025'te Menlo Ventures ve Anthos Capital'ın liderliğinde, Bessemer Venture Partners'ın da katılımıyla 60 milyon ABD dolarlık erken aşama yatırım aldı. Şirket, bu fonu sosyal etkileşimi yüksek, ilgi çekici oyunlarla kalıcı bir eğlence markası yaratmak için kullanmayı hedefliyor.

-Hareket tabanlı simülasyon ve VR eğlence sistemleri geliştiren DOF Robotics, Eylül 2025'te halka açıldı ve hisselerinin yüzde 29'unu 49,3 milyon ABD doları karşılığında satarak borsaya giriş yaptı. Şirket bu halka arz ile sürdürülebilir olarak büyümeyi ve küresel marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

-Blockchain teknolojisiyle altın, gümüş ve platin gibi değerli metallerin ticaretini mümkün kılan Goldtag, Eylül 2025'te RePie Portföy liderliğinde ve Turkcell, Colendi, Finberg ile Inveo Portföy'ün katılımıyla, 10 milyon ABD dolarlık erken aşama yatırım aldı. Goldtag, bu yatırımla tokenizasyon altyapısını hayata geçirerek yasalara uygun olacak şekilde alternatif varlıklara erişim sunmayı amaçlıyor.

-Türkiye merkezli ve stoksuz çalışan e-ticaret girişimi Yuppion ise hisselerinin yüzde 80'ini, ABD merkezli yapay zekâ tabanlı yazılım şirketi Prinella'ya 10 milyon ABD doları karşılığında sattı. Yuppion, mevcut faaliyetlerine ek olarak Los Angeles'ta üretime başlamış olup, operasyonel varlığını yurt dışında genişletmeyi hedeflemektedir.