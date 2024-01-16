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Ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırmak için 3,7 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırmak için 3,7 milyar dolarlık yatırım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile ulaştırma sektöründe enerji verimli çözüm ve uygulamalara öncelik verileceğini açıkladı. Planlanan enerji verimliliği çözüm konuları da paylaşıldı.