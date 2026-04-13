Uluslararası Gayrimenkul Yatırımcıları için rota yeniden Türkiye

Bölgedeki belirsizliklerin artması, uluslararası yatırımcıların daha güvenli, öngörülebilir ve dengeli piyasalara yönelmesine neden olurken Türkiye, bu süreçte yeniden güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Artan risk algısı, yatırımcıların yalnızca getiri değil aynı zamanda güvenlik ve sürdürülebilirlik kriterlerini de önceliklendirdiği yeni bir dönemi beraberinde getiriyor.

ORTA DOĞU PAZARLARINDA TALEP ZAYIFLIYOR

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Körfez pazarında yaşanan yavaşlamaya dikkat çekti. Özelmacıklı, “Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte başta Dubai olmak üzere bölgenin önemli yatırım merkezlerinde talep ivmesinde bir zayıflama söz konusu. Yatırımcıların daha temkinli hareket ettiği bir döneme girildiğini görüyoruz. Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamında yürütülen projelerin de bu süreçten dolaylı olarak etkilenebilecek. Bölgesel risklerin artması, büyük ölçekli projelere olan ilgiyi yeniden şekillendirebilir. Bu durum yatırımcıların portföylerini gözden geçirmesine neden oluyor.” dedi.

TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu verileri, yabancı yatırımcı talebinde son yıllarda önemli bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı, “Yabancılara yapılan konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı geçmiş dönemlerde yüzde 5,80 seviyelerine kadar yükselmişken, 2025 yılı itibarıyla bu oran yüzde 1,3-1,4 seviyelerine kadar geriledi. 2025 yılı verilerini incelendiğimizde yabancı yatırımcıların Türkiye’de belirli şehirlerde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. İstanbul 9 bin 101 konut, 577 iş yeri satışı ile ilk sırada yer alırken, Antalya 7 bin 237 konut, 210 iş yeri satışı ile ikinci sırada, Mersin ise 1.929 konut 396 iş yeri satışı ile öne çıkan diğer şehirlerden biri oldu.

Ülke bazlı veriler incelendiğinde ise Türkiye’den en fazla gayrimenkul satın alan yabancı yatırımcıların başında Rusya Federasyonu vatandaşlarının geldiği görülüyor. Rusya’yı İran, Ukrayna, Almanya, Irak ve Azerbaycan vatandaşları takip ediyor. Şehirlere göre de yatırımcı tercihleri de ayrışıyor Rus ve Ukrayna’lı yatırımcılar özellikle Antalya ve Mersin gibi sahil bölgelerine yönelirken, İranlı ve Çin’li yatırımcıların öncelikli tercihi İstanbul. Almanya uyruklu vatandaşlar da ağırlıklı Antalya gibi sahil şehirlerine yöneliyor.” dedi.

ALTIN EMLAK GLOBAL’DEN İRAN HAMLESİ

Altın Emlak Global’in uluslararası büyüme stratejileri kapsamında İran’da yeni bir temsilcilik açtığını belirten Genel Müdür Olcay Selvi de “İran’da açtığımız temsilcilik ile birlikte bu pazarda daha aktif bir yapı kurmayı hedefliyoruz. İranlı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyoruz. İranlı girişimci iş ortağımız Touraj Saket ile birlikte hareket ederek, yatırım süreçlerini daha etkin ve güvenilir şekilde yöneteceğiz. Bu adım, sadece ticari bir genişleme değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki yatırım köprüsünü güçlendiren stratejik bir adım olacak.” dedi.

GLOBAL VİZYON İLE BÜYÜME STRATEJİSİ

Altın Emlak Global’in uluslararası açılım vizyonuna da değinen Özelmacıklı, şirketin stratejik yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

Uluslararası pazarlarda büyüme hedefimiz doğrultusunda yalnızca Türkiye’de değil, yatırımcıların bulunduğu pazarlarda da aktif olarak yer alıyoruz. İran temsilciliğimiz de bu vizyonumuzun önemli bir parçası. Amacımız, yatırımcıları doğru fırsatlarla buluştururken Türkiye’nin gayrimenkul potansiyelini global ölçekte daha güçlü şekilde tanıtmak. Altın Emlak Global olarak güçlü temsilcilik ağı ve uluslararası açılım stratejisi ile bu dönüşüm sürecinin önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyoruz.