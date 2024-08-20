Un ihracatında yıl sonu için hedef, 1,5 milyar dolar oldu Un üretimi ve ihracatındaki rakamlar, Türkiye'nin gıdada kendi kendine yeterliliğinin ölçülmesi açısından önem taşıyor. TUSAF, bir açıklama yaparak, 2024'ün ilk 6 ayındaki rakamları gözler önüne serdi.

AA

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 1 milyon 800 bin ton ihracat gerçekleştirerek, ihracatta yüzde 15 artış yakalandı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), bir açıklama yaparak yıl sonunda 1,5 milyar doların üzerine çıkmanın hedeflendiğini belirtti.

TUSAF, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alımlarını sürdürdüğü aktarıldı.

"İTHALAT YASAĞINDA ÜRETİCİLERİN MENFAATLERİ KORUNUYOR"

Buğdayda 21 Haziran'da başlayan ithalat yasağının 15 Ekim'e kadar süreceği belirtilen açıklamada, TMO tarafından buğday ithalat yasağının, üreticilerin menfaatini korumaya yönelik bir önlem olduğuna işaret edildiği bildirildi.

"YERLİ BUĞDAY, YERLİ SANAYİDE İŞLENİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tezcan, buğday alım sürecine ve ithalat yasağına yönelik, "İthalat kısıtlamasıyla üreticilerimizin elindeki ürünün daha fazla değerlendirilmesinin de önü açılıyor. Böylece yerli buğdayımızı, yerli sanayimizde işlemiş oluyoruz. TMO, geçtiğimiz yıl 13,5 milyon ton buğday satın almıştı, bu yıl da yoğun şekilde alım yapmayı sürdürüyor. Ayrıca ithalat kısıtlamasıyla birlikte sanayicilerimizin de daha fazla alım gerçekleştireceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK 6 AYDA 1,8 MİLYON TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sektörün ihracat potansiyeline dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:

Yılın ilk 5 ayında 604 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 6 ayında 1 milyon 800 bin ton ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artış yakaladık. Yıl sonunda 1,5 milyar doların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Haziranda yürürlüğe konulan buğday ithalat yasağı ve 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle geçen yılın aynı ayında 287 bin ton olan ihracatımız ciddi düşüş yaşadı ve 185 bin tona geriledi.

"İTHALAT YASAĞININ ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"

Temmuz ayında ülkemizde hasadın tamamlanması ile arz konusunda sanayicilerimizin problem yaşamaması bu rakamı biraz daha yukarı çekebilecektir. 21 Haziran itibarıyla başlayan buğday ithalat kısıtlamasının etkilerini de daha açık şekilde görebileceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)