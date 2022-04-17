Ürün yorumları alışverişin yeni rotası oldu

İnternetten alışveriş öncesinde, karar vermemize en büyük katkıyı ürün yorumları yapıyor.

Yapılan e-pazaryeri platformlarına ilişkin yürüttülen sektör incelemesine göre tüketicilerin yüzde 70,5'inin internetten alışverişte ürün yorumlarını okuduğu belirlendi.

Yorumun olmaması tüketiciyi olumsuz etkiliyor

Rekabet Kurumunun "e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu"na göre, tüketicilerin yüzde 62,4'ü de ürün ve satıcı hakkında hiç yorum bulunmamasının alışveriş kararını çok etkileyeceğine işaret etti.

Hazırlanan rapor kapsamında internetten alışveriş yapan tüketicilere yönelik anket kapsamında 1.860 tüketiciye ulaşıldı.

Çevrim içi mağazalar öncelikli olarak uygun fiyat için tercih ediliyor

AA'nın haberine göre, söz konusu anketten yaptığı derlemeye göre, tüketicilerin fiziki mağazalar yerine çevrim içi kanalları tercih etmesinin temelindeki en önemli motivasyon yüzde 60,7 ile "uygun fiyat" oldu. Bunu, yüzde 50,4 ile "zaman tasarrufu", yüzde 45,6 ile "ürün çeşitliliği" izledi.

Tüketicilere çevrim içi alışveriş yapmalarını caydıran nedenler sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 26,8'i ürünü deneyerek/görerek/dokunarak alma isteğini, yüzde 22,7'si iade güçlüğünü, yüzde 20,3'ü kişisel verileri paylaşma konusunda duyulan endişeyi, yüzde 20,2'si ise satıcılara güvenmeme ve aldatılma endişesini ifade etti.

Ürün çeşitliliği ikinci sırada geliyor

Buna göre, e-pazaryeri platformlarının markanın internet sitesine göre tercih edilme nedenlerini yüzde 44,5 ile "ürün çeşitliliği", yüzde 38,5 ile "bedava kargo", yüzde 36,6 ile "pazar yerinin güvenilirliği ve bilinirliği" gerekçeleri takip etti. Ayrıca ankete katılanların yüzde 31,6'sı da tüketici yorumlarının çokluğu nedeniyle bu platformları tercih ettiğini belirtti.

Alışveriş öncesinde artık yorumlar okunuyor

Alışveriş öncesinde ürün yorumlarını "her zaman" ve "çoğu zaman" okuyanların toplam oranı yüzde 70,5 gibi oldukça yüksek bir düzeyde oldu. Tüketicilerin yalnızca yüzde 2,4'ü ise alışveriş öncesinde e-pazaryerindeki yorumları okumadığını bildirdi.

Tüketicilerin yüzde 53,3'ü çoğu zaman, yüzde 18'i de her zaman yorumlarını okudukları e-pazaryerinden ürün aldıklarını aktardı.

Ankette, ürüne ilişkin yorumların tüketicilerin alışveriş kararını etkileme derecesi de soruldu. Katılımcıların yüzde 46,2'si "çok etkiler", yüzde 17,4'ü ise "etkiler" yanıtını verdi. Tüketicilerin yüzde 9'u ise yorumların alışveriş kararını etkilemeyeceğini ifade etti.

İlk sayfadaki ürünler alınıyor

Ürünle ilgili yapılan sorgulama neticesinde, arama sonuçlarında kaçıncı sayfaya kadar bakıldığı da araştırıldı. Tüketicilerin yüzde 28,4'ü sadece ilk ve ikinci sayfaya kadar baktığını aktardı.