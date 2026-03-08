Üsküdar BİLSEM öğrencileri Dünya Robot Şampiyonası yolunda

Üsküdar Ahmet Yüksel Özdemir Bilim ve Sanat Merkezi Ortaokulu’nun (BİLSEM) VEX Robotics takımı 34802U - Turtle Robotics, Türkiye’de düzenlenen VEX Robotics Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde ederek dünya sahnesine çıkmaya hak kazandı.

Türkiye’nin birçok bölgesinden toplam 56 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası’nı başarıyla tamamlayan Turtle Robotics takımı, 28-29-30 Nisan 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan VEX World organizasyonunda Türkiye’yi temsil edecek.

AZERBAYCAN'DA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Takımın sezon boyunca elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. Turtle Robotics ekibi sezona Azerbaycan’da düzenlenen Azerbaycan STEM Festivali'nde (SAF 2026) kazandığı şampiyonlukla güçlü bir başlangıç yaptı.

İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLUK

Sezonun ilerleyen döneminde İstanbul’da düzenlenen turnuvalarda da başarılı performans sergileyen ekip, Pendik Turnuvası’nda şampiyonluk elde etti.

Takım, başarılarına Darıca Turnuvası’nda organizasyonun en prestijli ödüllerinden biri olan Excellence Award’u kazanarak devam etti. Bu ödül, robot performansı, mühendislik tasarımı ve takım çalışması açısından en üst seviyede olunduğunu gösteren önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

Sezonun en önemli organizasyonu olan VEX Robotics Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen şampiyonluk, Turtle Robotics takımının başarılı sezonunu taçlandırdı ve onları VEX World sahnesine taşıdı.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendilerini geliştiren genç öğrenciler, robotik ve mühendislik becerilerini uluslararası bir platformda sergilemeye hazırlanıyor.

Üsküdar BİLSEM yönetimi ve takım mentörleri, öğrencilerin elde ettiği bu başarının disiplinli çalışma, takım ruhu ve bilimsel merakın bir sonucu olduğunu belirterek genç mühendis adaylarına VEX World’de başarılar diledi.

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek olan Turtle Robotics takımı, ülkemizin robotik ve STEM alanındaki potansiyelini bir kez daha dünyaya göstermeyi hedefliyor.