Uzmanlar uyardı! Yeni yıl alışverişi yaparken sahte çikolatalara dikkat Çikolata bayramlarda ve özel günlerde daha fazla tüketiliyor ve hediye etmek için kullanılıyor. Satışının arttığı zamanlarda çikolatanın gıda güvenliği de sorgulanıyor.

DHA

Yeni yıl için geri sayım başladı. Yeni yıl yaklaşırken çikolata sektöründe hareketlik başladı.

Piyasalardaki hareketlilik, çikolata üreticilerinin ve Türkiye genelinde çarşı pazardaki esnafın yüzünü güldürüyor.

Çikolatalar süslü paketlerde raflarda yerini alırken, sektör temsilcileri ve uzmanlar sahte ürünlere dikkat çekti.

Piyasada sahte ve kalitesiz ürünlerin varlığı da bir yandan tehdit oluşturuyor.

Uzmanlar, alışveriş eyleminin yukarıya çıktığı dönemlerde bundan faydalanmak isteyenlerin olacağı konusuna dikkat ediyor.

Sektör temsilcileri de tüketicinin hiçbir deneyimi unutmadığını hatırlatarak, tüketici memnuniyetinin vizyon haline getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

“Güvenilir kaynaklardan alışveriş yapın”

Sahte ve kalitesiz ürünler tüketici güvenini sarsabileceğini belirten sektör temsilcilerinin, tüketicilere çikolata satın alırken önerileri var:

Sahte ürünlerle mücadelede tüketicilere verebileceğimiz tavsiye; güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmalarıdır. Çikolata alırken içerik etiketleri okumalı. Çikolata taklitlerini anlamak, birkaç belirgin özellik üzerinden yapılan gözlemlere dayanır. İlk olarak, üretici bilgisi oldukça önemlidir; güvenilir çikolata markaları genellikle şeffaf olup ürünlerinin arkasında açıkça kim olduklarına dair bilgi sunarlar.

“Kaliteli çikolatalar basit ve doğal içeriklere sahip”

İkinci olarak, içerik listesi incelenmelidir; kaliteli çikolatalar genellikle basit ve doğal içeriklere sahipken, taklitler daha fazla katkı maddesi içerebilir, buna dikkat etmek gerek.

"Fiyat önemli"

Fiyat önemli. Gerçek çikolata üretimi genellikle kaliteli malzemeler, işçilik ve üretim süreçleri gerektirir, bu nedenle aşırı düşük fiyatlar kalitesiz veya taklit bir ürünü işaret edebilir.



Ambalaj kalitesi, renk ve dokusu, marka bilinci ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmak da taklit çikolataları ayırt etme sürecinde dikkate alınması gereken faktörler arasındadır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)