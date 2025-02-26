Uzmanlar uyarıyor! Esnafın 'gün parası, borç iadesi' taktiği Maliye'nin radarında

Özel Haber

Ödemeyi karttan almak yerine IBAN'a atılmasını isteyen esnaf, Maliye'nin denetimden kazmak için yeni bir yöntem buldu.

Kanal D Ana Haber'in haberine göre; esnaf, bu kez de eşi veya annesi adına hesap açtırıp, ücretin o hesaba yatırılmasını talep ediyor.

Açıklama kısmına da "gün parası" yazdırarak Maliye'nin radarından kurtulmaya çalışıyor.

PARAYI YATIRANIN DA ALANIN DA BAŞI BELADA

Uzmanlar, bu durumun sadece esnaf değil müşterilerin de zor durumda kalmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Verilen bilgilere göre, eğer bu yolla kara para aklanıyorsa, adına hesap açılan ve para yatıranın da soruşturmaya dahil edilmesi an meselesi.

UZMAN YORUMU

Maliye'yi kandırmaya yönelik yeni yöntemler sisteme girdikçe, uzmanlar da bu konuda net bilgi vererek uyarılarda bulunuyor.

"5-10 YILDIR ÜST ÜSTE ZARAR BEYAN EDENLER MERCEKTE"

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, konu ile ilgili Ensonhaber'e yaptığı açıklamada, son 5-10 yıldır üst üste zarar beyan eden buna karşılık hala faaliyetlerini sürdüren mükelleflerin incelenme risklerinin arttığını bildirerek şu bilgilendirmede bulundu:

Günümüzde vergi mükelleflerinin tüm banka hareketleri Maliye Bakanlığı tarafından bilgisayar ve yapay zeka teknolojileri ile izlenebilecek durumdadır. Vergi incelemelerinde eskiden vergi müfettişlerinin günlerce incelemekte zorlandığı banka işlemleri tek tuşla saniyeler içinde analiz edilebiliyor.

İBAN ALDATMACASI: BORÇ İADESİ

Vergi ödemek istemeyen bazı esnafların ise banka ödemelerinde "gün parası", "borç iadesi" gibi ifadeler yazdıkları görülmektedir.

"GELİRİNİ KAYIT DIŞINA AKTARIYOR"

Sorunun temeli ise vergi ödenmek istenmemesine, zarar beyan edilmesine rağmen, vergi mükellefinin gelirlerinin kayıt dışına aktarılması çabası yer almaktadır. Bu şekilde davranış gösteren vergi mükelleflerinin vergi levhalarında "matrahsız-zarar" yazdığı veya çok düşük oranda yıllık vergi ödedikleri görülmektedir.

KÂRIN ORTAKLARA DAĞITILMASI SEÇENEĞİ

Oysa işletmeler yıl sonlarında elde ettikleri kârları vergisini ödemek kaydıyla ortaklarına dağıtabilirler. Hatta şirketler için yıl içinde avans kâr payı dağıtımı uygulaması da mevcuttur.

"DOĞRU BEYAN ÖNEMLİ"