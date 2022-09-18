Vahit Kirişci: Pamukta mazot ve gübre desteği liradan 271 liraya çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamukta mazot ve gübre desteğinin dekar başına 76 liradan 271 liraya çıkarıldığını belirtti.

Pamuk üretiminde dünyada Türkiye 7'nci, verimde ise 3'üncü sırada bulunuyor. Yeni açıklanan müjdeye göre pamuk üreticisine verilen mazot ve gübre desteği 3,5 katına yükseldi. Mevcut fark ödemesi desteği ise 1,10 TL/kg oldu. Bu artış ile birlikte pamuğun kilogramına ortalama 1,65 lira destek verilmiş oldu.

"Pamuk üreticisine verilen mazot ve gübre desteği 3,5 katına yükseldi"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antakya ilçesi Reyhanlı yolundaki 150 dekarlık pamuk tarlasında katıldığı hasatta, pamukta mazot ve gübre desteğinin dekar başına 76 liradan 271 liraya çıkarıldığını belirterek, "Yüzde 256'lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Dünya pamuk üretiminin yüzde 80'i Türkiye'nin de bilindiği 7 ülke tarafından yapılıyor

Bakan Kirişci, dünya pamuk üretiminin yüzde 80'inin Türkiye'nin de içinde yer aldığı 7 ülke tarafından yapıldığını dile getirdi.

Türkiye verimde ise 3'üncü sırada

Türkiye'nin pamuk üretiminde 7'nci, verimde ise 3'üncü sırada bulunduğunu aktaran Kirişci, "İthalat yapıyoruz. Tekstil sektörümüz var. Kaçınılmaz olarak ihtiyacımızın tamamını üretemediğimiz için ithal ediyoruz. Bu manada da dünya genelinde 5'inci sıradayız. Fakat bir taraftan da ihracatımız var. Bu konuda da 11'inci sırada olduğumuzu belirtmek isterim. 2020-2021 pazarlama yılı için çiğit yeterlilik oranımız yüzde 103,7 gibi oldukça yüksek. 2021 yılında üretimimiz 2 milyon 250 bin tondu. Bu yılın TÜİK birinci tahminine göre de bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 2,5 milyon ton düzeyinde bir üretim beklediğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"Ülkemizdeki pamuğun yaklaşık yüzde 10'u Hatay'da üretiliyor"

Bakan Kirişci, Hatay'daki pamuk üretim rakamlarına da değinerek, "2021 yılında Hatay'da 389 bin 619 dekar ekim alanından dekarda ortalama 539 kilogram verimle 210 bin 102 ton ürün elde edilmiştir. Ülkemizdeki pamuğun yüzde 9,3 gibi önemli bir bölümü. Yani yaklaşık yüzde 10'u burada üretilmektedir. 2022 yılında dekardan ortalama 500 kilogram verim ile 277 bin tonluk üretim beklediğimizi de belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Dekar başına destek 76 liradan 271 liraya çıktı

Desteklemelerle ilgili bilgi veren Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak çay, fındık, buğday, arpa, mısır, çeltik, üzüm gibi pek çok üründe açıklamalarımız oldu. Bunlara ilişkin desteklemelerimizi değerli üreticilerimizle, kamuoyumuzla paylaştık. Şimdi bugün de özellikle bizim mazot ve gübre desteği noktasında 2022 ürünüyle ilgili bunu da buradan güzel ilimizden, Hatay'ımızdan çiftçilerimizi de ilgilendiren bu konuyu paylaşalım istiyoruz. Öncelikle 2021 yılındaki rakamları bir hatırlatma açısından ifade etmek isterim. Mazot için dekara 68 lira, gübre için 8 lira olmak üzere toplamda 76 lira bölü dekar üzerinden destekleme ödemeleri yapıldı. Yeni öngörülen destek 2022 yılı hasadında ödenecek olan bir destek bu, 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteği 21 lira olacak. Dolayısıyla daha önce 76 lira olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256'lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimize helali hoş olsun.





Fark desteği de arttı

Yine bizim bir fark ödemesi adı altında verdiğimiz destek var. Bu destek de kilogram başına 110 kuruş. Bu 110 kuruşla beraber şimdiki bu son mazot ve gübre desteğini de ilave ettiğimizde 1 lira 65 kuruşa denk gelen bir desteği üreticilerimize veriyor olacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun."

Sertifikalı tohum üretiminde 9 kat artış sağladık

Tarımda verimliliğin artırılmasında sertifikalı tohum kullanımının önemini vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda sertifikalı tohum üretiminde tam 9 kat artış sağladık. 2021 üretimimiz 1 milyon 324 bin ton düzeyine ulaştı. Ülkemizde kullanılan tohumların hamdolsun yüzde 96'sını artık bu ülkede üretir hale geldik. Son 20 yılda sadece üretmekle de yetinmedik ihracatta da 13 kat artış sağladık. 2021 ihracat rakamımız 215 milyon dolar. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Buradan duymak istemeyen, kulağı tıkalı değilse art niyetli olanlara sesleniyorum. Değerli kardeşler, bu ülke üretiyor, üretmeye de devam edecek. Tabii ki ihracat yapıyoruz, ithalat da var.





İhracatın ithalatı karşılama oranı arttı

O zaman hemen şu soru da aklınıza gelebilir. 'İhracatın ithalatı karşılama oranı nedir?' denilebilir. 2022 yılında yüzde 31'di. Şu anda yüzde 94'ler düzeyine çıkmış bulunuyoruz. Hedefimiz bunun önce yüzde 100'e, daha sonra da üzerine çıkmasıdır."

Sertifikalı tohum desteği arttı

AA'nın haberine göre, Kirişci, sertifikalı tohum kullanım desteğinin de artırıldığını ifade ederek, "Mevcutta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikte sertifikalı tohum desteğimiz dekar başına 24 lira. Şimdi biz bunu dekar başına 50 liraya çıkardık. Böylelikle yüzde 108'lik bir artış sağlamış olduk. Bu tohumlukları kullanan bütün üreticilerimize, tohumları üretenlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.