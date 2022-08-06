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    Vahit Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlığınca yürütülen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.
    • 06.08.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 13:27
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    Vahit Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından bilgilendirme amaçlı yaptığı  paylaşımda Bakanlığınca yürütülen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

    7 ayda gerçekleşen denetimlere ait bilgiler paylaşıldı

    Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, "8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Vahit Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız #1

    Denitimde öne çıkanlar:

    • 2022'nin 7 ayında
    • 7 bin 469 personel
    • 731 bin 648 gıda denetimi
    • 8 bin 321 işletmeye ceza
    • 24 işletme faaliyetten men
    • 107 işletmeye suç duyurusu

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