İHA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Van'daki kuaför ve berberlerde yoğunluk arttı.

İşletme sahipleri ise vatandaşların saç ve sakal tıraşlarının son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde randevusuz işlem yapmayı zorlaştırıyor, bekleme süreleri giderek uzuyor.

Berberler ve kuaförler, son günlerde yaşanabilecek yığılmalara karşı vatandaşların mağdur olmamaları için tıraşlarını erkenden yaptırmaları gerektiğini vurguluyor.

"SABAHLARA KADAR ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Konuya ilişkin konuşan berber Turgay Gençer, bayram tıraşlarının son üç güne bırakılmasının kendilerini zorladığını belirtti. Son iki haftadır müşteri sayısının az olduğunu ancak bayram yaklaştıkça yoğunluğun arttığını ifade eden Gençer, "Son üç güne kalan müşterilerimizi sağlıklı şekilde tıraş edemiyoruz. Saç tıraşlarını erkenden yaptırsalar, son günlerde sadece ense tıraşı ve sakal düzeltme gibi kısa süren işlemleri yaptırabilirler. Ancak saç tıraşı uzun sürdüğü için bizleri çok yoruyor. Sabahlara kadar çalışmak zorunda kalıyoruz, son üç gün eve dahi gidemiyoruz. Ne kadar çağrıda bulunsak da yine de işlerini son güne bırakıyorlar." dedi.

"YOĞUNLUKTAN DOLAYI KUAFÖRLER YORGUN DÜŞÜYOR"

Saç tıraşlarının son gün ve saatlere bırakıldığını dile getiren bir diğer berber Erkan Gül ise şu bilgileri verdi:

Sadece kuaförlerde değil, vatandaşımız diğer işlerini de son günlere bırakıyor. Yoğunluktan dolayı kuaförler yorgun düşüyor, bu da sağlıklı ve kaliteli bir tıraşı zorlaştırıyor. Uzun çalışma saatleri nedeniyle bel, diz ve göz ağrıları yaşıyoruz.

"TIRAŞ SON GÜNE BIRAKILMAMALI"