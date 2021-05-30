Van'da, kaçak 1.2 ton inci kefali avına 9 bin lira ceza kesildi

Van'a özgü endemik bir balık türü olan inci kefali, nesli tükenmesin diye yumurtlama dönemlerinde koruma altına alındığı ve sıkı denetlendiği halde yasak avlanmaya devam ediliyor.

Van'ın Muradiye, Erciş ve İpekyolu ilçelerinde, kaçak avlanan 1 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 5 kişiye 9 bin 270 lira ceza uygulandı.

İNCİ KEFALİNİN 15 NİSAN-15 TEMMUZ TARİHLERİNDE AVLANMASI YASAK

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürdürülüyor.

İNCİ KEFALENİN AVLANMASINI ÖNLEMEK İÇİN BÜTÜN İLGİLİ KURUMLAR SEFERBER

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, İl Jandarma Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

1 TON 200 KİLO İNCİ KEFALİNİ KAÇAK AVLARKEN YAKALANDILAR

Erciş'in Zilan ile Muradiye'nin Bendimahi ve İpekyolu'nun Akköprü çaylarında gece yapılan kontrollerde 1 ton 200 kilo inci kefali geçirildi.

9 BİN 270 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Ölü balıklar ekipler tarafından imha edilirken, kaçak balık avlayan 5 kişiye ise 9 bin 270 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde 6 uzatma, manyat ve serpme ağlarına da el konuldu.