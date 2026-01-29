VEDAŞ ile KalDer arasında iyi niyet bildirgesi imzalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin (Türker VEYAŞ) bağlı ortaklığı olarak elektrik dağıtım hizmeti sunan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile önemli bir iş birliğine imza attı.

İmzalanan iyi niyet bildirgesiyle kalite odaklı yönetim anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ORTAK HEDEFLER

Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis illerini kapsayan ve 2 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren VEDAŞ, KalDer ile imzaladığı iyi niyet bildirgesi kapsamında; kurumsal mükemmellik, sürdürülebilirlik, süreç iyileştirme ve paydaş memnuniyeti alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

Bildirgeyle ayrıca kalite kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması ve iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

İMZA TÖRENİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VEDAŞ Ankara Temsilcilik Ofisi’nde 23 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen imza törenine, VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa ile KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı A. Tayfun Terzioğlu katıldı.

“KALİTE, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TEMEL YAPI TAŞLARINDAN BİRİ”

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, KalDer ile yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akboğa, kalite anlayışının yalnızca kurumsal performansla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Kalite; kamu hizmetlerinin etkinliği, paydaş güveni ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının da temel yapı taşlarından biridir. Enerji dağıtımı gibi kritik bir alanda faaliyet gösteren bir kurum olarak sorumluluklarımızı bu anlayışla yerine getirmeyi önemsiyoruz.” dedi.

“ÜLKEMİZİN KALİTE EKOSİSTEMİNE DEĞER KATACAK”

KalDer iş birliğinin kurumsal mükemmellik yaklaşımlarını güçlendireceğini ifade eden Akboğa, “İş birliğimizin paydaşlarımız için daha güvenilir ve kaliteli hizmet sunmamıza katkı sağlayacağına ve uzun vadede ülkemizin kalite ekosistemine değer katacağına inanıyoruz. KalDer’e katkıları için teşekkür ediyor, iyi niyet bildirgesinin tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.