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    Vedat Bilgin: Alım gücünü yükselteceğiz

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.
    • 10.05.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 12:17
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    Vedat Bilgin: Alım gücünü yükselteceğiz

    Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Düzenlemenin ayrıntıları ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

    Bilgin yaptığı açıklamada gerçekleştirilen düzenlemeler ile dar gelirlinin alım gücünün iyileştirileceğini ve bu konudaki yol haritasının paylaşılacağını aktardı.

    "Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz"

    Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

    "Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

    Vedat Bilgin

    Yol haritasını belirleyeceğiz

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz."


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