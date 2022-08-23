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    Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

    Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

    Vedat Bilgin, EYT ile ilgili şu an masada sadece bir tane EYT formülü olduğunu ve daha önce gündeme gelen Hollanda ve Almanya modellerinin masada olmadığını söyledi.
    • 23.08.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:51
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    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışı sürerken ve kamuoyunda üç farklı formül tartışılırken önemli bir açıklama yapılarak dillendirilen formüllerden birinin devrede olmadığı belirtildi.

    "Şu anda sadece bir tane EYT formülü var"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir açıklama yaparak, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil." dedi.

    EYT için yol haritası belli oldu

    EYT'de önce kapsam belirlenecek.  Daha sonra da hak sahiplerinin hangi şartlarda emekli olacakları ortaya konulacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmasına rağmen henüz primi eksik olanlar, yılını tamamlamamış olanlar ve farklı kurumlarda çalışmaları bulunanlar açısından değerlendirme yapılacak.

    Almanya formülü neydi:

    Almanya  modelinde uygulanan formüle göre belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl belli oranda kesinti yapılarak emekli olma imkanı sunuluyordu. Emekli yaşına gelindiğinde ise vatandaş maaşını tam alıyor. Almanya'da kesinti oranı yıllık yüzde 2 idi. EYT'liler prim ve sigortalık sürelerini tamamlayan ancak yaş kriterini nedeniyle emekli olamayanlardan oluşuyordu.

    EYT

    Finlandiya, Hollanda ve Almanya formüllerinden sonra Türk formülü konuşuluyor

    Türk formülüne göre erkeklerde 9 bin, kadınlarda 7 bin 200 pirimi doldurmak ve yaş beklemeden emekli olmak formülü gündeme gelmişti. Öne çıkan bu formülde kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9 bin prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın direkt emekli edilebilecek.

    Yıl sonunda kadar çalışma tamamlanacak

    Bakan Bilgin'in A Para'ya aktardığı bilgilere göre, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını belki ocak ayı civarında en uygun formülü Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.

    EYT için kamuoyunda gündeme gelen diğer formüller:

    • 15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduranlarda emeklilik için şartı aranmaması.
    • Emeklilik yaşını doldurmak için beklenen sürenin yarı yarıya azaltılması ve yüzde 2 maaş kesintisiyle erken emekli olunması.
    • 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, gerekli prim gün sayısı ile çalışma yılını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi.
    • Gerekli prim gün sayısını doldurmayanlara askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınarak, prim gün sayılarının tamamlayıp, yaşa bakılmadan emekli edilmesi.
    • Emeklilikte yaş takılanların yaş şartında indirim yapılması.

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