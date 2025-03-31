Vedat Işıkhan: 2024 denetimlerinde iş yerlerine 920 milyon lira ceza uygulandı

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı tarafından yürütülen 2024 yılına ait iş yerlerinde yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

2024 yılı itibariyle 900 iş müfettişi ile gerçekleştirilen denetimlerde, 12 binden fazla iş yerinde yaklaşık 2 milyon çalışana ulaşıldı.

710 MİLYON LİRA KAMU ALACAĞI ÖDEMESİ SAĞLANDI

Denetimlerin neticesinde 1,8 milyar lira tutarında işçi alacağı ve 710 milyon lira tutarında kamu alacağı ödenmesi sağlandı

920 MİLYON LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine toplamda 920 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Çalışanların güvenliğini tehdit eden durumların önüne geçmek amacıyla ise 179 iş yerinde işin durdurulmasına karar verildi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İş yerlerinde teftiş ve denetim görevlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından 2024 yılında 900 iş müfettişiyle teftiş faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştık. 1,8 milyar lira işçi alacağının ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladık.

Mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine 920 milyon lira idari para cezası uyguladık.Çalışanlara yönelik hayati tehlike içeren durumları önlemek için 179 iş yerinde işin durdurulması kararını verdik."