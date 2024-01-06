Vedat Işıkhan: Cumhuriyetin ikinci yüzyılını da çalışmanın yüzyılı yapmak görevimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kamu-Sen'in şube başkanları toplantısına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi ve çalışma hayatına yön veren kurumlarla bir araya gelmeye devam edileceğini aktardı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş Şube Başkanları İstişare Toplantısı ve “Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında Kamu Personel Rejiminin Geleceği” Paneli'nde konuştu.

Işıkhan, paneldeki konuşmasına "teröre karşı durmaya devam edileceği" mesajını vererek başladı.

Bakan Işıkhan, Cumhuriyetin ilk yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılını da çalışmanın yüzyılı yapmayı görev edindiklerini anlattı.

Vedat Işıkhan, 2024 yılında verilecek asgari ücret ve memur maaş zamlarına ilişkin değerlendirme de yaparak şöyle konuştu:

"Amacımız kamu çalışanlarının sendikalaşma oranının artırılması"

Çalışma hayatına yön veren teşkilatlarla bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Kamu çalışanlara sendikalı olma hakkı tanındı. Sendikalaşma oranı hep artış izledi. Amacımız kamu çalışanlarının sendikalılık oranının daha da yukarıya çıkarılması.

"Toplu Sözleşme dönemini başarı ile gerçekleştirdik"

7. Dönem Toplu Sözleşme dönemini başarı ile gerçekleştirdik. Pek çok kazanımlar gerçekleştirildi. Geçirdiğimiz dönem, 'çözülemeyecek' denen meselelerin çözüme kavuşturulduğu bir dönem olmuştur. Söz değil icraat üreten bir yönetim anlayışını üreten bir yönetimin temsilcisi olarak, en büyük teminatı, geçmişte yapılan çalışmalar olarak gösterebiliriz.

İkinci yüzyılda da çalışmaya devam

Cumhuriyetin ikinci yüzyılını da çalışmanın yüzyılı yapmak görevimizdir. İkinci yüzyılı da çalışma ve azimle geçireceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)