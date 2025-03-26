Vedat Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesi Meclis'ten geçtikten sonra hesaplara yatırılacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılması ile ilgili kararın, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacağını ve daha sonra hesaplara geçirileceğini bildirdi.

MECLİS'TEN GEÇTİKTEN SONRA RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Bakan Vedat Işıkhan'ın konu ile ilgili sözleri şöyle:

Emekli ikramiyesi ile ilgili düzenleme Meclis’ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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