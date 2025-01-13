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Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberTürk ekranlarında Fevzi Çakır'ın sosyal güvenlik kurumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Asgari ücrete temmuz ayında zamdan, belediyelerin SGK'ya olan borçlarına kadar bilgi veren Işıkhan'ın "emeklilerin maaşlarını ödemek için belediyelerin borcunun ödemesinin gerektiğini" açıklaması dikkati çaktı.

"EYT'DEN 38 YAŞINDA EMEKLİ OLANLARI İZAH ETMEK ZOR"

Vedat Işıkhan, kendisine Emeklilikte Yaşa T akılanlar (EYT) ile ilgili soru yöneltildiğinde şu yanıtı verdi:

EYT'den 38 yaşında emekli olan 1.200'e yakın vatandaşımız var. Bunu izah etmek gerçekten çok zor. Ortalama EYT emekli yaşı 48.

TÜRKİYE'DE PRİM ÖDEME YILI AZ

Ülkemizde 20 yıl prim ödeniyor. 40 yıl 50 yıl emekli maaşı veriliyor.

ÇALIŞANIN EMEKLİYE ORANI

Aktüel oran 1,5'a yakın. Dünya ortalaması 1.8. Gelmiş yıllarda 2. Geçmiş yıllarda 5 idi.

16 BİN 600 EMEKLİ VAR