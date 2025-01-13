Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan HaberTürk ekranlarında Fevzi Çakır'ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Vedat Işıkhan, ihtiyaç görülmesi durumunda temmuz ayında asgari ücrette güncelleme olabileceğini söyledi.

Vedat Işıkhan, kendisine EYT sorulduğunda şu yanıtı verdi:

EYT'den 38 yaşında emekli olan 1.200'e yakın vatandaşımız var. Bunu izah etmek gerçekten çok zor. Ortalama EYT emekli yaşı 48. Almanya'da çalışan vatandaşlarımız 40 yıl prim ödeyip 20 yıl emekli maaşı alıyorlar. Türkiye'de durum tam tersi. Ülkemizde 20 yıl prim ödeniyor. 40 yıl 50 yıl emekli maaşı veriliyor. Aktüel oran 1,5'a yakın. Dünya ortalaması 1.8. Gelmiş yıllarda 2. Geçmiş yıllarda 5 idi. Şu anda 16,6 milyon emeklimiz var. Biz de SGK olarak sahip olduğumuz bütçenin yüzde 75'ini emekli maaşlarıma ayırmak zorundayız.

BELEDİYELERİN BORÇLARI

Vedat Işıkhan'ın belediye borçlarına ait aktardığı bilgiler şöyle:

Belediye SGK borçlarına ilişkin Sayın Özel, bazı altın ve kamyon hesabı yapıyor. Özel'in sözlediği gibi belediyelerin borçları 30 ton altın tutarında değil, 167 milyar lira ve bu da 55 ton altın yapıyor ve bu borçların yüzde 76'sı CHP'li beledilere ait. Özel'in değerlendirmelerinin hapsi yanlış. En borçlu 30 bilediyelerden 27'si CHP'li belediyelere ait.

İlçe belediyelerinin de yüzde 65'i CHP'li belediyelere ait. Borçlarını ödemek yerine borçlarını katlıyorlar. SGK'nın alacaklarını dörtte biri belediyelere ait. Ve bu borcun çoğu CHP'li belediyelere ait.

1.405 belediye var, eğer sürekli borçlarını ödeseler, bir açıklamaya ve soruna da gerek kalmayacak.

Her defasında Özgür Özer'i yalanlamaktan hoşnut değiliz. SGK'ye en borçlu belediye İzmir belediyesi. SGK borcu 12 milyar lira. 5 yılda borcunu 2 bin kat artıran bir belediye. Ankara Belediyesi'nin 8,7 milyar lira borcu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 7,3 milyar lira. İstanbul'u Adana Büyükşehir Belediyesi ve Şişli İlçe Belediyesi izliyor.

Konya Belediye'sinin SGK'ya bir kuruş borç yok. Borçları CHP'den devralan Hatay Belediye'sinin de borcu yok.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN GAYRİMENKULLARINDA HACİZ VE ŞERH VAR

-Ankara'nın önerdikleri listede tuvalet ve ATM'lerde şerh ve haciz var var. Ankara'da teklif ediler gayrimenkullerden hacizi olmayan birini değerlendirebildik.

-Kapımız borçlu belediyelere her zaman açık. Geldiklerinde yasal mevzuat neyi gerektiriyorsa kolaylaştırıcı olacağız.

-CHP'li Küçükçekmece 1 milyar 60 milyon tutarında gayrimenkul teklifini kabul ettik.

-Bize hacizsiz değerlendirebilir gayrimenkul teklif ettiklerinde kabul ediyoruz.

-Sincan belediyesinin yapılandırmasını kabul ettik.

-Hala bizimle iletişime girmeyen bir çok belediye söz konusu.

-Biz SGK prim borçlarımızı tahsil etmek zorundayız.

ASGARİ ÜCRETTE ALTIN HESABI

Vedat Işıkhan, Özel'in altın hesabına değinerek, "Altınla o dönemde kaç ekmek alınıyordu onu hesaplaya biliyor mu? Altın sürekli dünya pazarında değer kazanan bir emtia. Fransa'da altın artıyor ama 'halk fakirleşti' diyebilir miyiz? Dolara ve euro değerlerini vermekten neden kaçınıyor. Sırf milleti yanıltmak için kıyaslama yapıyorlar." açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLUR MU?

Asgari ücrete ara zam olur mu sorusunu yanıtlayan Vedat Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti. Alım gücünü korumak zorundayız. Bir aksilik bir felaket olur başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alarak güncelleme yapabiliriz." dedi.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

2024 yılında; İş Pozitif Programı (İPP) ile 730 bin kadını istihdama kazandırdık.

200 bin kişiyi istihdama teşvik ettik.

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