Vedat Işıkhan: İşsizlik oranı son 20 aydır tek hanede seyretti

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yayınlanan işsizlik verilerini değerlendiren bir mesaj paylaştı.

Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor." diyerek şu ifadelere yer verdi:

İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

İSTİHDAM ARTTI

2024 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayımız 32 milyon 718 bin kişi, 0,3 puan artan istihdam oranımız ise yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. İş gücü sayısı aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artış ile 35 milyon 743 bin kişiye ulaştı.

"İSTİHDAM ALANLARI DESTEKLENECEK"

Işıkhan, "İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz." diyerek, mesajında özellikle gençler ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edileceğini belirtti.