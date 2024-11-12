Vedat Işıkhan: Kayıt dışı istihdama 1,6 milyar lira ceza kesildi

AA

Kayıt dışı istihdamı önlemek için denetimler artırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl ekim ayına kadar 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini, 17 bin 284 kayıt dışı çalışan, 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildiğini ve idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

KESİLEN CEZA

Bakan Işıkhan, bu denetimlerde 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

"HAK İHLALLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçtiklerini vurgulayan Işıkhan, "Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması, güvenli çalışma hayatının teminatıdır." ifadesini kullandı.

YAPILAN DENETİMLERDE SAPTANANLAR

100 bin 500 iş yeri denetlendi.

1.713 sahte iş yeri tespit edildi.

17 bin 284 kayıt dışı çalışana ulaşıldı.

67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildi.



