Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız Bakan Işıkhan, 7’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirterek, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın tekliflerini sunduğunu bildirdi.

İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın tekliflerini sunduğunu belirterek, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız.” dedi.

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