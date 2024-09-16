Vedat Işıkhan: Türkiye Techvisa programı başlıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Techvisa Tanıtım Programı'nda konuşarak, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için yabancılara çalışma izni verildiğini ancak yerli iş gücünün öncelikli tutulmaya devam edildiğini belirtti.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Türkiye Techvisa" programına katıldı.

Bakan Işıkhan, konuşmasında iş gücü göçünün sanayi devriminden bu yana arttığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Dünyada ve bölgemizde yaşanan krizlerin yanı sıra ikiz dönüşümün getirdiği değişimler çalışma hayatını derinden etkiledi. Ülkeler iş gücü açığı bulunan sektörlerin ihtiyacını karşılamak yöntemi ile ekonomilerini büyütmeyi hedefliyorlar.

"YABANCI İŞ GÜCÜ DÜNYADA TARTIŞMA KONUSU"

Yabancı iş gücü sadece ülkemizde değil dünyanın çeşitli yerlerinde zaman zaman çeşitli tartışma zeminlerine çekilebiliyor. Önemli olan, bu konuyu sağ duyulu ve ülkemizin menfaatleri çerçevesinde sağlıklı bir şekilde konuşabilmek ve ele alabilmektir.

"YERLİ İŞ GÜCÜMÜZÜ ÖNCELİYORUZ"

Zira çalışma hayatında yaşanan hızlı gelişmeler gün geçtikçe gelişen sektörlerde nitelikli iş gücü ihtiyacı giderek artıyor. Bu ihtiyacı giderebilmek için Bakanlık olarak ülkemiz iş gücü piyasası ensimine hazırlıyoruz. Böylece ülkemizin nitelikli iş gücünde küresel yarıştan kopmadan ve elbette yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Uluslararası iş gücü piyasamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımız var.

"KENDİ İŞ GÜCÜ ARZIMINIZ YETERLİ OLMADIĞI HALLERDE ULUSLARARASI İŞ GÜCÜNDEN İSTİFADE EDİYORUZ"

Uluslararası iş gücü politikamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek isterim. Kendi iş gücü arzımınız yeterli olmadığı hallerde uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz.

TÜRKİYE TECHVİSA PROGRAMINI BAŞLIYOR

Bilgi ve iletişim sektörünün dünyadaki önemine ve şirketlere sağladıkları katma değere değinen Bakan Işıkhan, Türkiye'de gelişmekte olan bir startup ekosisteminin mevcut olduğunu, bu nedenle Türkiye Techvisa programını bugün uygulanmaya başladığını açıklayarak şöyle konuştu:

"3 YILA KADAR ÇALIŞMA İZNİ DÜZENLEYECEĞİZ"

Program dahilinde ülkemizde startup kurmak isteyen yabancılara hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacak ve ilk başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenleyeceğiz. Bürokratik süreçleri kısaltarak hızlı idari süreçleri yürüteceğiz. Bu çeşitlilik girişimcilik ekosistemini daha da geliştirecek.

ULUSLARARASI YETENEK PROGRAMI

Uluslararası yetenek programı hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, "Program kapsamında Ar-Ge ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda belirlenen 284 meslekte çalışacak yabancılar için çalışma izni başvurularını istisnai usulle ve öncelikli tutarak değerlendirip sonuçlandırıyoruz. Bu program kapsamında bugüne kadar 2 bin 544 parlak yeteneği ülkemize kazandırdık." dedi.