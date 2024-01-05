Vedat Işıkhan: Yaşlılık sigortasını hayata geçireceğiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TİSK toplantısında seçim vaatlerinin arasında yer alan yaşlılık sigortasının hayata geçirileceğine dair bilgi verdi.

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ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Konfederasyonunca düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, her zaman işçi ve işverenin yanında olduklarını, asgari ücret sürecini de birlikte başarıyla sonuçlandırıldığını aktararak, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine değindi.

Işıkhan, dünya nüfusunun yaşlandığını belirterek, Türkiye'de 60-65 yaşında hala fabrikalarda aktif iş hayatında çalışanlarının olduğunu hatırlatarak, yaşlı nüfus işletmelerde ve istihdamda yer almasını planlayacak çalışmaların hazırlığı içinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:

Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel yatırarak sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumdakilerden de talep edilmiyor. Türkiye'deki bu sağlık sistemi olanakları dünyanın hiçbir yerinde yok.

"Yaşlılarımızı korumak zorundayız"

Evde sağlık hizmetleri, evde bakım hizmetleri gibi sağlık hizmetlerini çok önemsiyoruz. Bunlar sosyal politika araçlarıdır. Yarın hepimiz ihtiyacı olan konu başlıkları bunlar bence. Nüfusumuz yaşlanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaatleri arasında yer alan yaşlılık sigortasını da yakın zaman içerisinde orta vadeli dönem içerisinde biz hayata geçirmek zorundayız. Gelecekte yaşlılarımızı biz korumak zorundayız. Demans ile ilgili hastalıklar, rahatsızlıklar artıyor. Her evde nerede ise bir yaşlı, bir engelli, bir hasta var ne yazık ki.

"Yaşlı nüfusun işletmelerde ve istihdamda yer almasını planlayacak çalışmalara ihtiyaç var"

Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek bizim en öncelikli meselelerimiz arasında. Ben bakan olarak da temel sorunluluğu işsizlikle mücadele. Geleceğe yönelik de yaşlı nüfusun işletmelerde ve istihdamda yer almasını planlayacak çalışmalara da ihtiyacımız var. 60 yaşında 65 yaşında belirli bir kıdeme gelmiş olan birçok yaşlımız işletmelerle fabrikalarda çalışıyor. Biz bunu nasıl değerlendireceğiz, geleceğe yönelik. Bizim bunu çok iyi planlamamız lazım. Bu nüfus gruplarının yaşayabileceği sıkıntıları da aslında öngörmemiz gerekiyor. Geleceğin Türkiye'sinde inşallah daha sağlıklı, daha huzurlu ve toplumsal yaşamanın tüm dinamiklerinin bir arada olduğu ve işlediği bir düzen en önemli görevlerimiz arasında.

"Deprem bölgesinde istihdamı gözettik"

Vedat Işıkhan, deprem bölgesinde sadece konut yaparak değil istihdamı da sürdürmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şehir buluşmalarında da yereldeki ihtiyaçları tespit ettiklerini dile getirdi.

Ara eleman sorunu

Ara elaman sorununa değinen Işıkhan, ana mesleklerde önemli başarılar elde edildiğini ancak ara elemanda mesleki yeterlilik konusunda sorunların sürdüğünü şu sözlerle dile getirdi:

Yatırımda Türkiye’nin öncü girişimlerini biz gerçekleştirmek zorundayız. Yeni reformlar gerçekleştirmeliyiz. Değişime ayak uydurmak zorundayız.

"Tüketici dernekleri daha aktif olacak"

Gelecekte tüketici grupları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal yaşam içinde daha aktif rol oynamalarını sağlamak zorundayız.

"İstihdam artacak"