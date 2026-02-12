Vedat Işıkhan'dan kayıt dışı istihdamla mücadele stratejisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6. Küresel Konferansı'na katıldı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konferansta, Bakanlığın bu alandaki mücadelesini ve küresel alanda gündeme gelen konuları ele aldıklarını belirtti.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE

Katılımcı ülkelerin temsilcilerine Türkiye'nin bu alanda yürüttüğü etkin mücadeleyi paylaştıklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

'Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Sosyal Koruma Kapsamının Genişletilmesi ve Kayıtlılığa Geçiş: İyi Uygulamalar ve Yenilikçi Yaklaşımlar' konulu panelde, çocuk işçiliğinin kalıcı biçimde ortadan kaldırılması, kayıtlı, güvenceli ve insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için politikalarımızı ve uygulamalarımızı aktardık. Kayıt dışı istihdamla mücadelede 2002 yılından bugüne inşa ettiğimiz kurumsal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak için küresel alanda da politikaların oluşturulmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.

SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAM ALANLARINDA İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Bakan Işıkhan, Fas Ekonomik Katılım, Küçük İşletmeler, İstihdam ve Beceriler Bakanı Dr. Younes Sekkouri ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, bakanlıklar arasında sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında ilişkileri kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmaları değerlendirdiklerini, bu kapsamda iki ülke arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı akdedilmesine yönelik görüşleri istişare ettiklerini bildirdi.