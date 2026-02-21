Şişecam, Paşabahçe arsalarını 171,5 milyon dolara devretti

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), İstanbul Beykoz’da bulunan ve kamuoyunda “Paşabahçe Gayrimenkulleri” olarak bilinen arsalarını 171 milyon 500 bin dolar bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye sattı.

Şirket, satış kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden “Paşabahçe Gayrimenkullerinin Satışı Hk.” başlığıyla duyurdu.

117 BİN METREKARELİK ALAN PEŞİN SATILDI

Açıklamaya göre, İstanbul ili Beykoz ilçesi İncirköy Mahallesi’nde yer alan toplam 117 bin 18,95 metrekare yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların tamamının peşin satışına karar verildi.

Satış bedeli 171 milyon 500 bin dolar olarak belirlenirken, tapu devri kapsamında doğacak vergi, resim ve harçların alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacağı bildirildi.

2,3 MİLYAR LİRA ZARAR HESAPLANDI

KAP bildiriminde, söz konusu işlem için “Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karı/Zararı” kaleminde 2 milyar 309 milyon 885 bin 500 TL zarar hesaplandığı ifade edildi.

18 Şubat tarihinde yapılan değerleme çalışmasında arsaların toplam değerinin 7 milyar 390 milyon 145 bin TL olarak tespit edildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN İLK CAM ÜRETİM TESİSİ

Söz konusu alan, Cumhuriyet döneminin ilk sanayi hamlelerinden biri olarak hayata geçirilen Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’na ev sahipliği yapmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla, Türkiye İş Bankası’na Türk cam sanayisini kurma görevi verilmiş; Beykoz’daki fabrikanın temeli 1934 yılında atılmıştı. Üretim 1935’te başlamış, tesisteki faaliyetler ise 22 Temmuz 2002’de sona ermişti.

Tarihi geçmişiyle Türkiye sanayi tarihinde önemli bir yere sahip olan Paşabahçe arazisinin, satış sonrası nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.