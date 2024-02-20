Vedat Işıkhan'dan Malatya'da TYP kontenjanı açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanları ve STK'larla buluşma toplantısında bir konuşma gerçekleştirerek, depremden etkilenen Malatya'nın tüm şehirlerle birlikte ayağa kaldırılacağını belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da katıldığı iş insanları ve STK'larla buluşma toplantısında, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş depreminde yapılan çalışmaları ve sonrasında gerçekleştirilen konut seferberliğini dile getirdi.

Işıkhan, konuşmasında deprem bölgesinde iş verenleriin sosyal güvenlik kurumuna vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin, son verme tarihini 30 Nisan 2024'e kadar ertelendiğini hatırlattı.

"Malatya’da daha önce 500 olan TYP talebi 750’ye çıkarıldı"

"Yaptığımız hamlelerle Malatya'nın üretiminde, çalışma hayatında çok olumlu sonuçlar aldık." diyen Bakan Işıkhan, iş insanları ve STK'larla buluşma toplantısındaki konuşmasında şu konuları aktardı:

Bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni adımlarla kalkınmasını sağlayacağız inşallah. Deprem sonrasında neler yaptık? Bunu da kısa kısa sizinle paylaşmak isterim. Olağanüstü hal ilan edilen illerde işten çıkarmaları sınırlandırdık. Kısa çalışma ve nakdi destek uygulamasını derhal başlattık. Toplum Yararına Programları (TYP) derhal hayata geçirdik. Deprem bölgesinde toplamda 58 bin 75, Malatya’da toplamda 6 bin 686 vatandaşımızı TYP’den yararlandırdık. Burada Malatyamızda TYP desteklerimizin devam edeceğini ifade etmek isterim. Malatya’da daha önce 500 olan TYP talebini şimdi 750’ye çıkardığımız müjdesini de paylaşmak isterim. Hayırlı uğurlu olsun.

7 milyar lira ödenek

Deprem bölgesinde bazı esnekliklerin sağlandığı Toplum Yararına Programlardan 58 bin 57 kişinin yararlandığı ve 7 milyar lira ödenek tahsis edildiği biliniyor.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında da bölgede yaklaşık 110 bin vatandaşa toplam 1 milyar lira ödeme yapıldı.

TYP nedir?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif iş gücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde düzenlenen programlar olarak tanımlanıyor.