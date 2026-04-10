Vesta Global ve YenidenBiz'den güç birliği

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarında 15’i aşkın ülkede faaliyet gösteren Vesta Global, deneyimli kadın iş gücünü yönetici gündemine taşımak için YenidenBiz Derneği ile güçlerini birleştirdi. YenidenBiz Derneği’nin kurumsal üyeleri arasına katılan Vesta Global, gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla 1 yıl içinde 500’e yakın kadına ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, bu adımla deneyimli kadın iş gücünün görünürlüğünü artırma ve farkındalık yaratma hedefinde.

Yönetimde çeşitlilik, kurumsal sürdürülebilirlik ve kariyerine mola vermiş kadınların iş dünyasına yeniden kazandırılması son yıllarda Türkiye’de iş dünyasının en çok konuşulan gündem maddelerinden biri. Bu alanda somut bir adım atan Vesta Global, YenidenBiz Derneği’nin kurumsal üyeleri arasına katıldı. Şirket, YenidenBiz’in 2026 CEO Buluşmaları etkinliklerine mekan sponsorluğu üstlendi. Bu etkinlikler aracılığıyla deneyimli kadın iş gücünün iş dünyasındaki yeri ve kurumsal büyümeye katkısı konusunda 500’e yakın kadına temas edilmesi hedefleniyor. 8 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen buluşmada, 2017’den bu yana 15’i aşkın ülkede yatırımcılara rehberlik eden Vesta Global’in uluslararası deneyimi ile on yıllık birikimi ve kurumsal ekosistemiyle öne çıkan YenidenBiz’in uzmanlığı bir araya geldi.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticileri bir araya getiren etkinlikte, deneyimli kadın iş gücünün kurumsal performansa katkısı ve şirketlerin bu alanı büyüme stratejilerine nasıl entegre edebileceği ele alındı. Vesta Global ve YenidenBiz Derneği, bu etkinlikle kadın istihdamı gündeminin iş dünyasında somut adımlara dönüşmesi için bir zemin oluşturdu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “İş hayatına ara vermiş, eğitimli ve deneyimli kadınları yeniden iş gücüne kazandırmak bir istihdam konusundan öte; ailelerin, çocukların ve toplumun geleceğine yapılan bir yatırım. Bizim işimizin özü de tam olarak buraya dokunuyor: insanların, ailelerin ve çocukların geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu iş birliğiyle YenidenBiz’in bilgi birikimini ve Vesta Global’in uluslararası perspektifini bir araya getirerek kadın iş gücü meselesinin CEO’ların çalışma gündemine taşınmasını destekliyoruz.” dedi.

DENEYİMLİ KADIN İŞ GÜCÜ KURUMSAL GÜNDEMİN MERKEZİNE TAŞINDI

8 Nisan’da gerçekleşen etkinlikte deneyimli kadın profesyonellerin kurumsal karar mekanizmalarına entegrasyonu, iş gücü çeşitliliğinin şirket performansına katkısı ve bu alanda iş dünyasının önündeki fırsatlar ele alındı. Bu gündem maddeleri Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO’ları ile birlikte değerlendirildi.

Narazan, iş birliğinin bundan sonraki sürecine ilişkin şunları söyledi:

Deneyimli kadın iş gücünün kurumsal karar mekanizmalarında yer bulması ve bu konunun üst düzey yöneticilerin gündemine girmesi son derece kıymetli. Bu süreçte YenidenBiz ile birlikte bu farkındalığın oluşmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde etki alanına satış modeliyle bu kadınlara gerçek bir gelir kapısı açmayı hedefliyoruz; ‘gelin, birlikte kazanalım’ diyoruz.

Vesta Global, YenidenBiz Derneği ile sürdürdüğü bu iş birliğini önümüzdeki günlerde yeni adımlarla genişletmeyi planlıyor. Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık alanında 15’i aşkın ülkedeki uzmanlığını insan odaklı projelere taşıyan Vesta Global, bu iş birliğiyle sosyal etkisini güçlendirmeye devam ediyor.