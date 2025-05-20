Vestel, 2 bin çalışanını işten çıkarıyor

Haber Merkezi

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Zorlu Holding, zor günler geçiriyor..

4.9 milyar dolarlık borç yüküyle dikkat çeken Zorlu Holding, yatırımcıların endişelerini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler almaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda büyük işten çıkarma dalgası başladı..

VESTEL'DEN 2 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Holding bünyesindeki Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişilik bir işten çıkarma kararı aldı.

"TAMAMEN VERİMLİLİK İÇİN"

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül,Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için… Vestel'de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak. Borcun FAVÖK'e oranında üç çarpanı sürdürülebilir görüyoruz.

"HEDEFİMİZ ABD PAZARI"

Yüngül, "İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında" dedi.

Yatırımlardan bahseden Yüngül, "Şu an ABD'den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD'ye çevirdik, Eylül'de güzel haberler alacağız" diye ekledi.