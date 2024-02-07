Vladimir Putin'in ziyaretinde Türkiye ile Rusya arasında ortak banka kurulması gündeme gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, önemli bir ziyarete hazırlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk kez bir NATO ülkesine konuk olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'i misafir edecek.

Ortak banka kurulması gündeme gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in şubat ayı içerisinde gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyarette Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak" ifadesini kullandı.

"Türkiye bizim ekonomik ortağımızdır"

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların istişare edileceğini anlatan Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır. Bu ilişkilerin tüm detayları gündemde olacaktır" diye konuştu.

Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini belirtmişti.

Erdoğan'dan Putin'e öneri

Putin'in ziyaretinde Tahıl Koridoru Anlaşması'na dair yeni bir mekanizmanın gündeme getirileceğini ileri süren İngiliz haber ajansı Reuters'ın önceki gün yayınlanan haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Rus lidere Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi için 'yeni bir mekanizma' oluşturmayı önerecek" denilmişti.