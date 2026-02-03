Vodafone Türkiye Tedarikçi Zirvesi 2026, İstanbul’da yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vodafone Türkiye’nin geleneksel tedarikçi buluşması olan “Vodafone Türkiye Tedarikçi Zirvesi 2026”, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 500 tedarikçi firmanın yöneticisinin katıldığı zirvede, Vodafone’un son 20 yıldaki başarıları ile geleceğe yönelik strateji ve hedefleri paylaşıldı.

“GELECEĞE BİRLİKTE BAĞLIYIZ” MESAJI

Vodafone Tedarik Zinciri Yönetimi ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte, teknoloji, yazılım, telekomünikasyon, üretim ve hizmet sektörlerinden farklı ölçeklerde firmalar bir araya geldi. “Geleceğe birlikte bağlıyız” mesajının öne çıktığı toplantıda; Vodafone’un Türkiye’deki 20 yıllık yolculuğunun yanı sıra 5G hazırlıkları, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği ile yerli ve milli tedarikçi ekosistemine yönelik yatırımlar ele alındı.

"GLOBAL PAZARLARDA BÜYÜME FIRSATLARI SUNUYORUZ"

Zirvede konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin tedarikçi yönetimine bakışını ve stratejik önceliklerini şu sözlerle anlattı:

Vodafone Grubu olarak Avrupa ve Afrika’nın en büyük telekom ve teknoloji şirketlerinden biriyiz. 60 ülkenin 15’inde kendi markamızla faaliyet gösteriyor, 330 milyondan fazla bireysel müşteriye ve 4,7 milyon işletmeye hizmet sunuyoruz. Dünya genelinde 220 milyondan fazla cihazı birbirine bağlıyoruz.

Türkiye’de ise Cumhuriyet tarihinin en büyük iki uluslararası doğrudan yatırımcısından biriyiz. Son 20 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 480 milyar TL’yi aştı. 50 milyar TL’lik satın alma hacmimiz, 1.200’ün üzerinde tedarikçimiz ve yaklaşık 6 bin satış noktamızla çok büyük bir ekosistem oluşturduk.

Tedarikçi yönetiminde sadece fiyat odaklı değil; uzun vadeli, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıkları esas alıyoruz. Kalite, hız ve dijital yetkinlikleriyle fark yaratan tedarikçilerimiz için hem Türkiye’de hem de global pazarlarda büyüme fırsatları sunmaya odaklanıyoruz.

"GELİR BAZINDA EN HIZLI BÜYÜYEN OPERATÖRÜZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel ise şirketin finansal performansına dikkat çekerek şunları söyledi:

Vodafone Türkiye olarak uzun yıllardır hedefimiz, sektörde gelir bazında en hızlı büyüyen operatör olmak. Son 2,5 yıldır bu hedefi istikrarlı şekilde gerçekleştiriyoruz.

2025-26 mali yılımızın Nisan-Eylül 2025 döneminde servis gelirlerimiz 64,8 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârımız ise 23,7 milyar TL oldu. Bu sonuçlarla, mali yılın ilk yarısı itibarıyla da gelir bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedefimizi gerçekleştirdik. Bu başarıda tedarikçilerimizin katkısı büyük.”

TEDARİKÇİ YÖNETİMİNDE GLOBAL STANDARTLAR

Vodafone, küresel ölçekte 26 milyar euronun üzerinde satın alma gücüyle dünyanın en büyük tedarik organizasyonlarından biri konumunda bulunuyor. Şirket, ölçek ekonomisinin yanı sıra tedarikçilerine farklı ülkelere açılma ve ihracat fırsatları sunuyor.

Uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu bir tedarikçi yönetim modeli benimseyen Vodafone; iş sağlığı ve güvenliği, siber güvenlik, veri koruma, kapsayıcılık ve çeşitlilik kriterlerini tedarikçi süreçlerinin merkezine yerleştiriyor. Çevresel etkiyi azaltmayı hedefleyen sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, tedarikçileriyle birlikte uzun vadeli ve sorumlu bir değer zinciri oluşturmayı amaçlıyor.