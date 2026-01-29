Vodafone’dan 5G yolunda yapay zekâ destekli fiber omurga hamlesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vodafone, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojilerinin gerektirdiği yüksek kapasite ve düşük gecikme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fiber optik omurga şebeke operasyonlarında yapay zekâ destekli yeni dijital çözümleri devreye aldı.

Giriş: Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, tüm data ve ses trafiğini taşıyan fiber optik omurga şebeke operasyonlarını yapay zekâ destekli sistemlerle güçlendiriyor. Yeni çözümler sayesinde yüzlerce omurga bağlantısı daha hızlı, akıllı ve verimli hale gelirken, 5G servisleri için güçlü ve esnek bir altyapı sunuluyor.

YAPAY ZEKÂ İLE UÇTAN UCA DİJİTAL ŞEBEKE YÖNETİMİ

Vodafone’un fiber optik omurga şebeke ve aktif ürünlerini izleyen sistemlerde gerçekleştirdiği geliştirmeler, altyapı ve şebeke anomalilerine yönelik analiz, yönlendirme ve iyileştirme süreçlerini uçtan uca dijitalleştiriyor. Yapay zekâ destekli yeni çözüm, Fiber Optik Omurga İletim Teknolojisi (D-WDM) sistemlerinin bağlı olduğu fiber hatlardaki zayıflama ve kesinti noktalarını otomatik olarak tespit ederek, arıza ölçüm süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Böylece 5G’nin gerektirdiği yüksek erişilebilirlik ve hızlı arıza giderimi sağlanıyor.

“5G VE ÖTESİ İÇİN AKILLI BİR FİBER OMURGA İNŞA EDİYORUZ”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, konuyla ilgili şunları söyledi:

5G ve geleceğin bağlantı teknolojileri, güçlü ve akıllı bir fiber omurga gerektiriyor. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla operasyonel süreçlerimizi daha öngörülebilir, hızlı ve verimli hale getiriyor; fiber optik omurga şebeke yönetimimizi 5G ve ötesine hazır bir yapıya taşıyoruz. Bu çalışmalar, daha yüksek servis sürekliliği ve artan müşteri memnuniyeti sağlıyor.

MÜDAHALE SÜRELERİNDE YÜZDE 25 İYİLEŞME

Vodafone’un dijital operasyon yönetim platformu üzerinden devreye alınan yeni sistem, fiber optik omurga şebeke operasyonlarını uçtan uca yönetiyor. Otomatik hata tespiti sayesinde saha ölçümüne gerek kalmadan kesinti noktası anında belirlenirken, 30 dakika ile 1 saat arasında süren ölçüm süreçleri ortadan kalkıyor. Bu sayede müdahale sürelerinde yüzde 25, optik performans kaynaklı etki sürelerinde ise yüzde 20 iyileşme sağlanıyor. Büyük ölçekli kesintilerin önlenmesiyle yüz binlerce abonenin 5G ve mevcut servislerde iletişim kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

5G İÇİN GÜÇLÜ FİBER ALTYAPI TEMELİ

Üreticiden bağımsız olarak geliştirilen yeni sistemle Vodafone, hem mevcut şebeke ihtiyaçlarını karşılıyor hem de 5G ve geleceğin yüksek hızlı, düşük gecikmeli servisleri için sağlam bir fiber altyapı oluşturuyor. Yaklaşık 25 milyon mobil, 1,5 milyon sabit ve binlerce kurumsal müşteriye hizmet veren Vodafone, on binlerce kilometrelik fiber optik altyapısını yapay zekâ destekli çözümlerle sürekli optimize ederek 5G ve ötesi teknolojilerde şebeke yönetiminin öncüsü olma hedefini sürdürüyor.