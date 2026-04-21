Plastik tüketimini azaltan arıtma çözümleri

Waternet, plastik tüketimini azaltan ve ev ile ofislerde sağlıklı, sürdürülebilir suya erişimi kolaylaştıran iki yeni ürününü tanıttı. Bej renk seçeneğiyle sunulan yeni arıtma cihazları sayesinde Waternet, plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton plastik atık doğaya karışırken, içme suyunun önemli bir bölümü plastik ambalajlarla tüketiliyor.

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin arttığı bu dönemde Waternet, yeni tezgah üstü su arıtma cihazı ve arıtmalı metro su sebilini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Ev ve ofis kullanımına uygun olarak geliştirilen yeni nesil çözümler, sağlıklı suya erişimi kolaylaştırmayı ve plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Lansmana ilişkin değerlendirme yapan Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, “Sağlıklı suya erişim artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından kritik bir sorumluluk. Kullanıcılarla buluşturduğumuz yeni arıtma çözümleri ile hem sağlıklı su tüketilmesini hem de plastik atıkların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyoruz.

Dünya Günü’nü kutladığımız nisan ayında gerçekleştirdiğimiz bu lansmanla, sürdürülebilirliğe yönelik farkındalığı hatırlatmak istedik. Tek kullanımlık plastik atığı azaltan sağlıklı su çözümlerimiz, hem sağlıklı içme suyuna pratik erişimi sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzını destekliyor.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK, TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR ARADA

Waternet’in yeni ürün serisi, ileri arıtma teknolojilerini kullanıcı dostu bir deneyimle birleştiriyor. Ters osmoz teknolojisi sayesinde su, zararlı maddelerden arındırılırken bakteri ve mikroorganizmalar da etkisiz hale getiriliyor. Bu sistem, içme suyunun hem güvenli hem de lezzetli olmasını sağlıyor.

Sürdürülebilirliği destekleyen cihazlar, bireysel tüketim alışkanlıklarının çevresel etkisini somut şekilde ortaya koyuyor. Tek bir cihaz kullanımıyla yılda ortalama 101 kilogram plastik atığın, 469 kilogram karbon salımının ve 6 bin 48 litre su israfının önüne geçilebiliyor.