Wyndham Hotels & Resorts, EMEA’daki büyümesine hız verdi

Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika’da (EMEA) uluslararası seyahatlerdeki güçlü performans devam ederken Wyndham Hotels & Resorts, bölge genelinde özgün deneyimlere ve gelişen destinasyonlara yönelik talebi karşılamak için stratejik büyümesine hız kazandırıyor.

Dünya genelindeki yaklaşık 8 bin 300 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, 2025 yılında EMEA genelinde hızlı büyüdü. Wyndham, ekonomiden lüks segmente kadar uzanan ve toplamda 11 bin 500’den fazla odayı kapsayan 126 otelin açılışıyla 2025 yılında EMEA bölgesinde rekor büyümeye imza attı. Yeni açılışlarla birlikte EMEA bölgesinde Wyndham markaları altında işletilen otellerin sayısı 770’in üzerine çıktı. Wyndham, aynı dönemde 173 yeni otel projesinin geliştirilmesi için de anlaşma imzaladı. Wyndham’ın EMEA genelindeki toplam oda sayısı, yeni açılışlarla birlikte yaklaşık 100 bin 200’e ulaştı.

Yurt dışı seyahatlere yönelik talebin ve Avrupa’nın öne çıkan pazarlarına yönelik ilginin devam etmesi, Wyndham’ın 2025 yılındaki büyümesini destekledi. Türkiye, Hindistan ve Orta Doğu gibi hızlı büyüyen pazarlarda yurtiçi seyahatler gücünü korurken, Yunanistan, İtalya ve İspanya da yurtdışından yoğun talep alan ülkeler arasında yer almayı sürdürdü. Resort destinasyonlara, ikincil şehirlere ve az bilinen bölgelere yönelik ilginin artması, hem köklü hem de gelişen pazarlarda markalı otellerin geliştirilmesi ve markalı rezidanslar gibi segmentlerde yenilikçi girişimler için yeni fırsatlar yarattı.

WYNDHAM’IN DÜNYA GENELİNDEKİ PROJE STOKU 2025 YILINDA BİR ÖNCEKİ SENEYE GÖRE YÜZDE 3 BÜYÜDÜ

Wyndham’ın dünya genelindeki proje stoku 2025 yılında, bir önceki seneye göre yüzde 3 büyüdü ve geliştirme aşamasındaki otellerin kapsadığı oda sayısı 259 bine ulaştı. EMEA bölgesinde oda başı gelirler 2025 yılında yüzde 6 arttı. Uluslararası seyahat talebinin gücünü 2026 yılında da koruması beklenirken, Wyndham da önemli turizm merkezleri ve gelişen seyahat pazarlarında büyümesini sürdürmeye odaklanıyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, “Seyahat etmek, günümüzde bir tercihten ziyade bir gereklilik olarak dönüşüm geçirmeye devam ediyor. 2025 yılındaki güçlü performansımız, bu dönüşüme paralel olarak büyüdüğümüzün bir göstergesidir. Avrupa genelinde uluslararası seyahate yönelik taleple birlikte Hindistan ve Türkiye gibi pazarlarda yurtiçi büyüme devam etti. Seyahat edenler, resort destinasyonlardan kültür turizminin önemli merkezlerine ve hızla büyüyen ikincil kentlere kadar, gittikleri her yerde yakınlık ve keşif fırsatları arıyor. Bu da otel sahipleri için önemli fırsatlar yaratıyor ve uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi ve performansı destekliyor.” dedi.

WYNDHAM MARKALARI TÜRKİYE’DE YENİ VE ÖZEL DESTİNASYONLARLA BÜYÜDÜ

Türkiye Wyndham’ın dünyadaki en büyük ve en yüksek stratejik öneme sahip pazarları arasındaki yerini korurken, şirketin şu anda 40’tan fazla şehirde 130’un üzerine oteli bulunuyor. Wyndham, tesis sayısı bazında ülkedeki en büyük uluslararası otel grubu olmaya devam ediyor.

2025 yılında Türkiye’ye 52 milyondan fazla yabancı uyruklu ziyaretçi giriş yaparken, Wyndham da çeşitli markalarıyla yeni kentlerde ve resort destinasyonlarda büyümeye devam etti. La Quinta by Wyndham İstanbul Kartal, Wyndham Alanya, TRYP by Wyndham İstanbul Beyoğlu and Ramada by Wyndham Arnavutköy, şirketin açtığı şehir, uzun konaklama ve tatil konseptli oteller arasında yer aldı. Şirketin Türkiye’deki ilk markalı rezidans projesi Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere, dünyanın ilk markalı mağara oteli olan Signature Cave Cappadocia, Trademark Collection by Wyndham, 17 tarihi taş konağın restore edilmesiyle hayata geçen Wyndham Tarsus St. Paul ve Wyndham’ın Gaziantep’teki ilk oteli olan Ramada by Wyndham Gaziantep de 2025 yılında açılan oteller arasında yer aldı. Aynı dönemde 20 yeni otel geliştirme anlaşmasına imza atan şirket, böylece ülkede büyümeye devam etme kararlılığını ortaya koydu.

2025 yılındaki ivmesiyle yeni yıla da hızlı bir başlangıç yapan Wyndham, İstanbul’un Anadolu yakasındaki yeni lifestyle oteli olan TRYP by Wyndham İstanbul Maltepe’nin açılışını da yakın zamanda gerçekleştirdi.

EMEA’DAKİ SEÇKİN DESTİNASYONLARDA ÜST SEGMENTTEKİ OTELLERİYLE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Dikkat çekici destinasyonlarda özgün ve deneyim odaklı konaklama hizmetlerine yönelik talep artarken, Wyndham da EMEA bölgesinde üst ve en üst segmentlerdeki büyümesine 2025 yılında hız verdi. Signature Cave Cappadocia, Trademark Collection by Wyndham’a ek olarak bölge genelinde gerçekleşen diğer açılışlar arasında Sicilya’daki Dolce by Wyndham Siracusa I Monasteri Golf and Spa, Danimarka’daki Comwell Hvide Hus Aalborg, Dolce by Wyndham ve Hindistan’daki Wyndham Grand Udaipur Fateh Sagar Lake de şirketin yerel karakteristik özellikleri üstün hizmet ve misafirleri içine çeken deneyimlerle bir araya getirme stratejisini yansıtan oteller arasında yer aldı.

EKONOMİ VE ORTA SEGMENTTEKİ MARKALAR HIZLI BÜYÜYEN PAZARLARDA GÜÇLENİYOR

Wyndham, deneyim odaklı otel açılışlarına ek olarak, yurtiçi seyahatler, iş seyahatleri ve bölgesel seyahatlerde güvenilir ve markalı konaklama hizmetlerine yönelik talebin arttığı bu dönemde ekonomi ve orta segmentlerindeki liderlik konumunu da güçlendirdi.

Şirket, 2025 yılında Super 8® by Wyndham markasını İber yarımadasıyla buluşturmak ve Suudi Arabistan’daki portföyünü önemli ölçüde büyütmek için, çok sayıda tesisi kapsayan anlaşmalara imza attı. Soliteight ile kurulan münhasır ortaklık kapsamında önümüzdeki on yıl içinde İspanya ve Portekiz’in ikincil şehirleri ve önemli ulaşım merkezlerindeki talebi karşılayacak 40 adet Super 8 oteli açılacak. Suudi Arabistan’da ise Le Park Concord ile imzalanan stratejik anlaşma kapsamında geliştirilecek 100 adet Super 8 oteli de ülkenin 2030 Vizyonu’ndaki turizm hedeflerini ve gelişen destinasyonlarda kaliteli ve uygun bütçeli konaklama hizmetlerine erişimi destekleyecek.

AVRUPA VE ORTA ASYA: KÖKLÜ VE GELİŞEN PAZARLARDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Wyndham, köklü pazarlarda hedefe yönelik büyüme adımları atarak ve hızla büyüyen yeni pazarlara giriş yaparak, Orta, Güney ve Kuzey Avrupa’daki varlığını genişletmeye devam etti. Wyndham bu bölgedeki büyümesiyle, yıl boyu seyahat eden misafirlerin geleneksel yaz tatilleri dışındaki farklı konaklama seçeneklerine yönelik talebini karşılıyor. Gürcistan, Romanya ve Kazakistan’daki portföyünü de büyüten Wyndham, yurt içi seyahatler ve bölgesel bağlantı noktalarının artmasına paralel olarak otel talebinin de yükseldiği Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin gelişmeye devam eden turizm merkezlerindeki konumunu güçlendirdi.

HİNDİSTAN VE GÜNEY ASYA’DA HIZLI BÜYÜME: ÜST SEGMENT VE GELİŞEN DESTİNASYONLAR

Hindistan, yurt içi seyahat talebinin gücünü koruması, orta sınıfın giderek daha çok seyahat etmesi ve markalı konaklama hizmetlerine yönelik talebin büyük metropollerin dışında da artmasıyla birlikte, Wyndham’ın EMEA’daki en hızlı büyüyen pazarları arasında yer almaya devam ediyor.

2025 yılında Hindistan’da 29 otelin açılışına imza atan Wyndham, markalı konaklama kapasitesinin sınırlı olduğu ikincil ve üçüncül kentlerdeki büyümesine ivme kazandırdı. Şirket, Wyndham Grand Udaipur Fateh Sagar Lake gibi önemli açılışlarla destinasyon odaklı konaklama alanındaki varlığını güçlendirdi.

Udaipur, Pushkar ve Jaipur gibi tatil, spiritüel ve düğün odaklı destinasyonlarda kutlamalar, hac ziyaretleri ve deneyim odaklı turizm yıl boyunca talep üretiyor ve Wyndham’ın bölgedeki büyümesi de bu talebe odaklanıyor. Güney Asya genelinde 100 oteli bulunan Wyndham, Ramada by Wyndham Cox's Bazar Kolatoli Beach otelinin açılışıyla yurtiçi turizmin güçlü bir şekilde büyüdüğü Bangladeş pazarına da giriş yaptı.

Wyndham ile Cygnett Hotels & Resorts arasında kurulan stratejik ortaklık kapsamında Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Nepal’de önümüzdeki on yıl içinde 60’tan fazla otelin açılması ve La Quinta® by Wyndham ve Registry Collection Hotels® markalarının da bu bölgeyle buluşması bekleniyor.

WYNDHAM AVANTAJI: OTEL SAHİBİNİN ÖNCELİĞİ VE HACİMLİ BÜYÜMEYE DESTEK

Wyndham deneyimleri öne çıkararak büyürken ve EMEA genelinde yeni pazarlara girerken, otel sahiplerinin başarıya ulaşmasına yardımcı olan pazarlama, satış ve operasyon çözümlerini entegre eden platformu Wyndham Avantajı’ndan destek alıyor. 2018 yılından bu yana 375 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapan şirket, otel sahiplerine yeni nesil sistemlere, global dağıtım ağına ve Wyndham Rewards®’un dünya genelindeki yaklaşık 122 milyon kayıtlı üyesine erişim olanağı sunarak, otel sahiplerinin daha hızlı büyümesine ve uzun vadede güçlü performans göstermesine yardımcı oluyor.