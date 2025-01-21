Yabancı uzmanlar, TCMB'nin faizi yüzde 45'e çekmesini bekliyor

AA

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başladığı faiz indirim sürecine enflasyonun yavaşlama eğilimine girmesiyle birlikte devam etmesini bekliyor.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, yaptığı değerlendirmede TCMB'nin faiz indirim sürecine başlanmasıyla finansal piyasaların TL hikayesine olan ilgisini sürdürme ihtiyacı arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

Bir taraftan faiz oranlarında daha fazla indirim yapılmasının muhtemel göründüğünü ifade eden Drimal, TCMB yetkililerinin TL'nin nominal olarak zayıflatılması yoluyla reel olarak değer kazanması politikasını sürdürmekte kararlı göründüğünü kaydetti.

Drimal, "Yüzde 44,38 ile sürpriz şekilde düşük gelen enflasyon, ikinci bir faiz indirimi için kapı açtı." görüşünü aktardı.

MAREK DRİMAL: 250 BAZ PUAN İNDİRİM

TCMB'nin ocak ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşüreceği öngörüsünde bulunan Drimal, ancak bu hamlenin "TL'de sert düşüş" gibi istenmeyen piyasa tepkisinin önüne geçmek için politika metninde muhtemelen temkinli açıklama yapılabileceğini belirtti.

Drimal, "TCMB'nin özellikle önümüzdeki dönemde enflasyon rakamlarını ve asgari ücret ayarlamasının etkilerini yakından takip edeceğini vurgulamasını bekliyoruz." dedi.

Asgari ücretteki yüzde 30'luk artışın ocak ayı için muhtemelen güçlü enflasyona neden olabileceğini söyleyen Drimal, TÜFE'nin aylık yüzde 4,4 ve yıllık yüzde 41,3 artabileceği öngörüsünde bulundu.

PIOTR MATYS: 250 BAZ PUAN İNDİRİM

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, TCMB'nin enflasyondaki yavaşlamaya yanıt olarak geçen yıl politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye indirdiğini anımsattı.

Aralık ayı itibarıyla enflasyonun yıllık bazda yüzde 44,38'e gerilemesiyle para politikasının çok kısıtlayıcı hale geldiğini aktaran Matys, ileriki aylarda enflasyonun yavaşlamaya devam edeceği göz önüne alındığında, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın liderliğindeki Banka yetkililerinin politika faizini daha da düşürmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Matys, TCMB'nin ocak ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indireceği öngörüsünde bulundu.

HANS-CHRISTIAN WIETOSKA: 250 BAZ PUAN İNDİRİM

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, "Merkez Bankası'nın, para politikası görünümüne ilişkin olarak yakın vadede aralık toplantısındaki hızla faiz indirimlerine devam etme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Wietoska, dezenflasyon sürecinin yolunda olduğunu ancak enflasyonun 2025'teki yavaşlama ivmesinin risklerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Wietoska, "Ocak ayında yıllık enflasyondaki beklenen düşüşe paralel olarak politika faizini yüzde 45 olarak belirleyerek 250 baz puanlık bir indirim daha öngörüyoruz." dedi.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.