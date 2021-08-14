Yanan ormanların yerine dikilecek ağaçlar açıklandı

Yanan ormanlara çoğu kızılçam olmak üzere yangına dirençli, aylantus, keçiboynuzu, gladiçya, dişbudak, defne, alıç ve meşe gibi yapraklı orman ağacı türleri ve kıyılarına da servi ağaçları dikilecek.

Orman yangınları ormanları tahrip etti, ağaçlar yandı ve canlılar hayatını kaybetti. Orman yangınını hemen ardından, ağaçlandırılan alanların tekrar yeşil ile buluşması arzusu ile ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili yorumlar, öneriler yapıldı ve kampanyalar düzenlendi.

Ormanları ağaçlandırmak uzmanlık isteyen bir alan olduğundan bilimsel verilerle hareket edilmesi gerekiyor. Ve bu konu hakkında yetkili merci olan Tarım ve Orman Bakanlığı dün yaptığı bilgilendirme ile konuya açıklık getirdi.

"252 MİLYON FİDAN YIL BİTMEDEN DİKİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında yanan orman alanlarının ağaçlandırma dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını belirterek, toplam 252 milyon fidanın yıl bitmeden dikileceğini iletti.

MADDE MADDE YANAN ORMANLARDAKİ AĞAÇLANDIRMA POLİTİKASI

Pakdemirli’nin açıklamalara göre ağaçlandırma politikası nasıl olacak, nelerde ne tip ağaçlandırma yapılacak ve ileride yaşanabilecek bir yangına karşı nasıl önlemler alınacak konularındaki bilgileri şöyle sıralandı:

-Yangınlar soğutulduktan sonra yanan odun emvali sahadan çıkarılacak.

-Ardından detaylı bir arazi etüdü yapılacak ve bu alanların hangi yöntemlerle yeşillendirileceği netleşecek.

-Ağaçlandırma, doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak.

-Ağaçlandırmada arazi yapısına göre 3 yöntem uygulanacak. Birincisi, özellikle yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve bu alanların doğal haliyle kendini yenilemesi beklenecek. İkinci yöntemde, yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğini sonrası bu tohumların çimlenmesi beklenecek, çimlenme sonucunda elde edilen fidanlar ile bu alanların da yeşillendirilmesi sağlanmış olacak. Üçüncü yöntemde ise doğal haline bırakılsa da eski haline kavuşamayacak alanlar da saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacak ve ilk yağmurların ardından hızlıca fidan dikimine başlanacak. Bu dikimler kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlayacak.

-Yeni yapılacak ağaçlandırmalarda ıslah edilmiş bireylerden elde edilmiş nitelikli tohumlardan üretilen fidanlar kullanılacak.

-Geçmişte kızılçam ağaçlarının 40-50 yılda geldiği çap ve boy miktarına 25-30 yıl gibi daha kısa bir sürede ulaşması sağlanacak.

-Ağaçlandırmada yeni ormanlar oluştururken yaban hayatı da düşünülerek meyveli orman ağacı türleriyle de ağaçlandırma yapılacak.

-Akdeniz ekosisteminin kendi doğal yapısı gereği yanan bölgelerde kızılçam ormanları ve maki bitki formasyonundaki ağaçlardı. Yeni ormanlar kurulurken türler değiştirilmeyecek. Ancak tamamı kızılçam ağaçlarıyla da ağaçlandırılmayacak.

-Yeni alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda asgari yüzde 30 oranında yangına dirençli, aylantus, keçiboynuzu, gladiçya, dişbudak, defne, alıç, meşe gibi yapraklı orman ağacı türleri de kullanılacak.

-Yapılacak yeni ağaçlandırmalarda yangın emniyet şeritleri oluşturulacak. Bu şeritler daha da geniş tutularak gerektiğinde 60-80 metreye kadar çıkarılacak.

-Yangın şeritleri etrafında da bantlar halinde selvi gibi yangına dirençli türlerle ağaçlandırma yapılacak.