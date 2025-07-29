Yangınlardan etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Hükümet, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yaşadığı zorlu süreçte yanında olmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

BURSA'YA 5 MİLYON, ESKİŞEHİR'E 2 MİLYON, KARABÜK'E 3 MİLYON LİRA KAYNAK

Yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıldığı belirtilerek, "Yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bursa'ya 5 milyon lira, Eskişehir'e 2 milyon lira, Karabük'e 3 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." denildi.

ORMAN YANGINLARI TAKİPTE

Diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulanarak, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren aktif olarak sahada olduğuna dikkat çekildi.

2 BİN 112 VATANDAŞA PSİKOSOSYAL DESTEK

Son 1 hafta içerisinde 11 ilde yaşanan orman yangınlarında 220 personeli ile 2 bin 112 vatandaşa psikososyal destek sağlandığı dile getirildi.