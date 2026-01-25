Yargıtay'dan emeklilik başlangıç tarihi kararı: İşe giriş bildirgesini yetersiz buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emeklilik başlangıç tarihinin geriye çekilmesine ilişkin önemli bir karara imza attı.

Karara göre, adına geçmişte sigorta işe giriş bildirgesi düzenlenmiş olsa bile, bu döneme ait prim ödemesi ve bordro kaydı bulunmayan kişiler, yalnızca bu belgeye dayanarak sigorta başlangıcını geriye çekemeyecek.

FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTI VURGUSU

Yargıtay kararında, emeklilik hesabında esas alınacak sigortalılığın ancak fiilî çalışmanın somut, açık ve güçlü delillerle ispatlanması halinde mümkün olabileceği vurgulandı. Salt işe giriş bildirgesinin, sigortalı çalışmayı tek başına kanıtlamaya yeterli olmadığı belirtildi.

DAVA ÇANAKKALE’DEN YARGITAY’A TAŞINDI

16 Şubat 1992’de Çanakkale’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmaya başladığını iddia eden M.R., aynı tarihte adına işe giriş bildirgesi düzenlendiğini belirterek Çanakkale İş Mahkemesi’ne başvurdu. M.R., bu tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep etti.

SGK: BORDRO VE PRİM KAYDI YOK

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise, söz konusu döneme ait prim bildirgeleri ve dönem bordrolarının bulunmadığını, bu nedenle işe giriş bildirgesinin tek başına sigortalılık başlangıcı için yeterli sayılamayacağını savunarak davanın reddini istedi.

YEREL MAHKEMELER DAVACI LEHİNE KARAR VERDİ

Çanakkale İş Mahkemesi, davacının en az bir gün sigortalı çalıştığı kanaatine vararak sigorta başlangıç tarihini 16 Şubat 1992 olarak kabul etti. SGK’nın istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını yerinde buldu.

YARGITAY: İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

SGK’nın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, işe giriş bildirgesinin tek başına sigortalılık başlangıcını kanıtlamaya yetmeyeceğini, fiilî çalışmanın tereddüde yer bırakmayacak şekilde ispatlanması gerektiğini kaydetti.

BORDRO YOK, TANIK HATIRLAMIYOR

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan’ın haberine göre, Yargıtay kararında, dosyada ilgili döneme ait bordroların bulunmadığına, dinlenen tanığın davacıyı hatırlamadığına, komşu iş yerlerine yönelik herhangi bir araştırma yapılmadığına ve çalışmayı doğrulayacak güçlü delillerin toplanmadığına dikkat çekildi.

"RESEN ARAŞTIRMA YAPILMALIYDI"

Kararda, sosyal güvenlik davalarında resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu hatırlatıldı. SGK, belediye, zabıta, maliye, meslek odaları ve muhtarlıklar aracılığıyla davalı iş yerine komşu iş yerlerinin ayrıntılı biçimde araştırılması gerektiği vurgulandı.

KARAR BOZULDU, DOSYA GERİ GÖNDERİLDİ

Uyuşmazlık konusu dönemde aynı iş yerinde ya da çevrede çalıştığı tespit edilebilecek kayıtlı çalışanlar ile iş yeri sahiplerinin belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Yargıtay, eksik inceleme ve araştırmaya dayanılarak verilen kararın, usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Bu gerekçelerle Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kaldırarak ilk derece mahkemesi hükmünü bozdu ve dosyayı yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.