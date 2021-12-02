Yargıtay'dan müjde: Rakip firmaya geçmek suç değil

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar, Bölge Adliye Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme; işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının, rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti.

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi, aynı sektörde çalışan başka bir firmaya transfer oldu.

Önemli görevde olan işçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu, hem eski işçisine hem de onu işe alan iş adamına dava açtı.

Şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne süren davacı patron, davalı işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını öne sürdü.

‘REKABET YASAĞI UYGULANABİLECEK BİR İŞ VE GÖREVDE ÇALIŞMADIĞI…”

Davalının, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle 5 bin TL'nin ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili istendi.

Davalılar, davacının rekabet sözleşmesinin varlığı iddiası ile cezai şart talep edemeyeceğini, davalı işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek bir iş ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı sözleşmesi kurulması için gerekli koşulların bulunmadığını, davaya konu rekabet sözleşmesinin sınırlandırılmadığından geçersiz olduğunu öne sürdü.

İSTİNAF BAŞVURUSU USULEN KABUL EDİLDİ

Davalılar, davanın reddini talep etti. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar ise Bölge Adliye Mahkemesi’nden çıktı.

Mahkeme; işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının, rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti.

Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına karar verildi.