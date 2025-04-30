Yarısı Bizden desteğinin artışı kentsel dönüşümü hızlandıracak

AA

İstanbul için, Yarısı Bizden kampanyası destek tutarları artırıldı.

Konut için toplamda 1 milyon 875 bin lira, iş yerleri için ise 1 milyon lira destek verilecek.

Emlak sektörü, bu desteklerin konut piyasasını canlanmasına, uzmanlar da yapı stokunun güvenli haline gelmesine katkı sunacağına inanıyor.

YENİ DESTEKLER

Buna göre, konutlarda kentsel dönüşüm için hibe miktarı 700 bin liradan 875 bin liraya, kredi desteği 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma yardımı ise 100 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi.

Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1,5 milyon liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarılmış oldu.

İş yerleri için ise hibe ve kredi miktarı ayrı ayrı 350 bin liradan 437 bin 500 liraya, taşınma desteği de 100 bin liradan 125 bin liraya çıkartıldı.

İNŞAAT MALİYETİ

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen, bu konudaki artışın çok iyi olduğunu ve kentsel dönüşümün önünü açacağını belirterek, "Özellikle inşaat maliyetlerdeki artış hızının düştüğü bu dönemde oldukça faydalı olacaktır." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de artan hibe ve taşınma desteklerinin, vatandaşların kentsel dönüşüme katılımını teşvik edebileceğini belirterek, "Özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle dönüşüme sıcak bakmayanlar için bu artış, önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Daha yüksek destek miktarları ise dönüşüm projelerinin finansmanını kolaylaştırarak sürecin hızlanmasına katkı sağlayabilir." dedi.