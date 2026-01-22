Yarıyıl tatili 'Vodafone İlk Hattım' fırsatlarıyla başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yarıyıl tatilinde de ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam ediyor. 16 yaş ve altı çocuklara özel “Vodafone İlk Hattım” kapsamında; avantajlı tarifeler, indirimli teknolojik cihazlar, Vodafone Happy marka ayrıcalıkları ve ebeveyn güvenlik uygulaması Find My Kids gibi pek çok fayda sunuluyor.

Vodafone’lu ebeveynler, çocuklarına alacakları yeni hatlarda 12 ay geçerli 10 GB internet hediyesinden de yararlanabiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ DİJİTAL DENEYİM

“Vodafone İlk Hattım” ile çocukların güvenle teknolojiyle tanışması hedeflenirken, ücretsiz durma özelliği sayesinde fatura aşımının önüne geçiliyor. Sınırsız WhatsApp ve ebeveyn güvenlik uygulamalarıyla ailelerin endişeleri azaltılırken, yarıyıl tatiline özel kampanyalarla tatil dönemi daha avantajlı hale getiriliyor.

BAKİLER ŞAHİN: AİLELERİN GÜVENLİ VE KONTROLLÜ ÇÖZÜMLERE İHTİYACI VAR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda internet kullanım oranının 2024 itibarıyla yüzde91,3’e ulaştığını belirtti. BTK verilerine göre ise ebeveynlerin yüzde88’inin çocuklarıyla iletişimde kalabilmek için ilk teknolojik cihazı tercih ettiğini, yüzde86’sının ise yeni hat alırken fatura aşımı konusunda endişe duyduğunu aktardı.

Bakiler Şahin, “İki yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone İlk Hattım’ ile hem ebeveynlerin endişelerini gideren hem de 16 yaş altı gençleri teknolojiyle güvenle tanıştıran çözümler sunuyoruz. Yarıyıl tatiline özel indirimli cihazlar, ücretsiz durma özelliği, ebeveyn güvenlik uygulamaları ve güçlü marka indirimleriyle bu dönemin daha verimli ve hesaplı geçmesine katkı sağlıyoruz.” dedi.

İLK HAT SEÇENEKLERİYLE KONTROLLÜ İLETİŞİM

Ebeveynler, çocukları için faturalı veya faturasız hat seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. “Vodafone İlk Hattım” faturalı tarifelerinde sınırsız konuşma ve ücretsiz durma özelliği sunulurken; yeni müşteriler 250 SMS, 1.000 dakika konuşma ve 2 GB, 5 GB, 10 GB veya 20 GB internet içeren tarifelerden yararlanabiliyor.

VODAFONE’LU EBEVEYNLERE 12 AY GEÇERLİ 10 GB HEDİYE

Vodafone’lu ebeveynler, çocukları için alacakları yeni hatlarda 12 ay boyunca geçerli 10 GB internet hediyesinden faydalanabiliyor. Bu kampanya sayesinde çocuklar ilk hat deneyimlerini daha bol internetle yaşarken, aileler de bütçelerini koruyor.

KARNE HEDİYESİ İÇİN İNDİRİMLİ CİHAZ FIRSATLARI

Araştırmalara göre ebeveynlerin yüzde55’i teknolojik cihazları tatil hediyesi olarak değerlendirebileceğini belirtirken, çocukların yüzde62’si akıllı telefon ve saatleri hediye olarak istiyor. Vodafone’un yarıyıl tatiline özel indirimli cihaz teklifleriyle çocuklar ilk telefonlarına veya akıllı saatlerine avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.

VODAFONE HAPPY AYRICALIKLARI TATİL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

“Vodafone İlk Hattım” müşterileri, Vodafone Happy platformu üzerinden eğlenceden giyime, yeme-içmeden seyahate kadar pek çok markada özel indirimlerden yararlanabiliyor. Yarıyıl tatili boyunca seçili eğlence merkezlerinde indirimler ve sinema biletlerinde “1 alana 1 hediye” fırsatı sunuluyor.

FİND MY KİDS İLE ÇOCUK GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Vodafone, “Vodafone İlk Hattım” müşterilerine 12 ay ücretsiz “Find My Kids” ebeveyn güvenlik uygulaması sunuyor. Uygulama sayesinde ebeveynler çocuklarının konumunu, uygulama ve internet kullanımını, hatta cihaz şarj durumunu takip edebiliyor.