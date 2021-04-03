Yasa dışı bahisle mücadelede 408 kişinin 6 milyon liralık fonuna el kondu

Mali Suçları Araştırma Kurulu, yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koyduğunu açıkladı.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat toplama, analiz yapma ve inceleme görevlerini yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, Başkanlığa 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu rakam "bugüne kadarki en yüksek seviye" olarak kayıtlara geçti. Kurula ulaşan suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ TAKİP EDİLDİ

Şüpheli işlem bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para veya elektronik ödeme kuruluşları oldu.

Bildirimler arasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen adli araştırma talepleri de önemli bir yer tuttu.

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 adli araştırma talebinin yüzde 91,6'sı FETÖ/PDY ile bağlantılı, irtibatlı veya iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişi veya şirketlerle ilgili oldu.

SUÇLA MÜCADELEYE KATKI

MASAK tarafından 2020 yılında 10 bin 298 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bu analizler sırasında 27 bin 452 kişi araştırıldı, 6 bin 941 rapor veya bilgi notu hazırlandı.

Düzenlenen rapor veya bilgi notları ile 24 bin 79 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında konuyla ilgili inceleme/denetleme yapmaya yetkili diğer idari kurum veya kuruluşlara gönderildi.

287 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yapılan analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçuyla ilgili olarak 187 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

1.557 KİŞİ HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMA VE ANALİZ ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla mücadele kapsamında ise toplam 188 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve 1.557 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 172 adet analiz raporu, 62 adet suçtan elde edilen değer raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi.

İLLEGAL BAHİS OYNATMA EYLEMLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER

Toplam tutarı yaklaşık 185 milyon lira olan illegal bahis oynatma eylemlerine yönelik 1.710 işlem, ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü süreyle ertelendi.

Adli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koyma kararı verildi.