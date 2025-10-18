Yeni vergi paketi ile ev sahiplerinin muafiyeti kaldırılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'nin gündeminde vergi düzenlemesi var...

AK Parti tarafından Meclise sunulan vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinde ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir madde yer aldı.

HER YIL 7 BİN TL FAZLA VERGİ ÖDEYECEKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni vergi düzenlemesiyle, kira gelirlerinde yıllardır uygulanan 47 bin liralık istisna kaldırılıyor.

Değişiklik, evini kiraya veren mülk sahiplerinin her yıl en az 7 bin TL daha fazla vergi ödemesine yol açacak.

MEVCUT TARİFE

Mevcut vergi tarifelerine göre, ev sahiplerinin kira gelirleri 158 bin TL'ye kadar yüzde 15, 158 bin TL'den 330 bin TL'ye kadar yüzde 20 ve 330 bin TL'den 800 bin TL'ye kadar ise yüzde 27 oranında vergilendiriliyor.

EMEKLİLER KAPMSAM DIŞINDA BIRAKILDI

Düzenleme, emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsam dışında bırakıyor.

Bu grup için mevcut 47 bin liralık vergi istisnası uygulanmaya devam edecek.